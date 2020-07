La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi parla della sua chiusura: "Piango ancora oggi"

La prima puntata de “La prova del cuoco”, il talent show culinario basato sul format della BBC “Ready Steady Cook”, è andato in onda nel 2000 con la conduzione di Antonella Clerici. Fin da subito diventa uno dei programmi più seguiti della Rai, ottenendo degli ascolti inimmaginabili per quella fascia d’orario.

Antonella Clerici, dopo la morte del suo amico Fabrizio Frizzi, decide di farsi da parte lasciando la conduzione de “La prova del cuoco”. Questa decisione è stata presa anche per la forte concorrenza messa in campo dalle altre emittenti televisivi, come Sky con “Masterchef Italia” e “Cotto e mangiato” di Benedetta Parodi. Al suo posto ritornò Elisa Isoardi (che ha condotto il programma già nel 2008 fino al 2010) e nonostante abbia provato a modernizzarlo, gli ascolti sono calati drasticamente.

Le parole di Elisa Isoardi

Intervistata dal settimanale “Oggi” diretto da Umberto Brindani, la conduttrice ha voluto parlare del talent show: “La prova del cuoco? Piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato”. E sul suo possibile licenziamento dalla Rai rivela: “Adoro Coletta (direttore dell’azienda n.d.r), ma qualche ora buia me l’ha fatta passare… silenzio assoluto: stava evidentemente maturando le sue decisioni sulla mia collocazione, ma io non mollavo, gli scrivevo messaggini informativi su quello che stavo facendo. Sono state due settimane di terrore, in cui non sapevo che fine avrei fatto“. Nell’intervista parla anche della sua relazione con il leader della Lega, rivelando che entrambi sono stati ingombranti l’uno per l’altra.

Parlando della sua carriera televisiva, Elisa Isoardi non resterà a bocca asciutta in Rai. L’ex concorrente di Miss Muretto è stata scelta per “Check-up“, programma televisivo di medicina nel formato di rubrica in onda dal 1977 fino al 2002, dove sono passati svariati conduttori, tra cui Livia Azzariti e Mario Trufelli.

Oltre alla trasmissione di medicina, Elisa Isoardi sarà una delle concorrenti di “Ballando con le stelle“. Su questa esperienza ci tiene a precisare che: “Sarà una bella sfida perché sono un po’ rigidina, anzi un vero manico di scopa“.