La Prova del Cuoco, Elisa Isoardi avrà una nuova e speciale compagnia alla conduzione

Uno dei volti più famosi della tv, Elisa Isoardi è divenuta in poco tempo un personaggio molto amato dal pubblico, in studio e da casa, grazie soprattutto alla sua solare simpatia e alla sua professionalità. Pochi presentatori sono in grado di essere affabili ma allo stesso tempo genuini e solari, come per l’appunto è in grado di fare la Isoardi.

Tutto appare pronto per l’inizio della nuova stagione televisiva dello storico programma di Rai 1 delle ore 12:00, “La Prova del Cuoco“, condotto dalla bella presentatrice Isoardi; pare però che quest’anno vi siano delle piccole modifiche. Ad accompagnare Elisa durante la conduzione delle sue puntante quotidiane, ci sarà un ospite molto speciale.

La Isoardi infatti ha deciso di portare con sé il suo cane, un barboncino di nome “Zenit“, che gli verrà addirittura dedicata un intera rubrica riguardante prettamente il cibo adatto a cani e gatti. Ad arricchire e completare la suddetta rubrica, sarà presentare uno “chef dog” che realizzerà delle ricette per i nostri amici a quattro zampe, adatte ovviamente al loro stile di vita.

In una recente intervista effettuata alla Isoardi, viene posta la domanda sul perchè di questa scelta, di portare il proprio cane sul luogo di lavoro, la presentatrice ha risposto: “L’idea mi è venuta per necessità, ho proprio bisogno di avere Zen vicino. L’ ho proposto in tutti i miei programmi, ma mi è sempre stato detto di no, questa è la volta buona. Se il cane è educato o ha il carattere per farlo, lo puoi portare dappertutto. Quando è in studio con me sta bene e questa è la cosa più importante“.

Di fatto la Isoardi appare davvero molto legata al suo cane, tanto da definire il suo rapporto con quest’ultimo, una vera simbiosi, sempre ovviamente nel rispetto degli spazi del proprio animale, evitando inutili situazioni di stress. Dal punto di vista lavorativo, a quanto pare per la Isoardi sembra essere un periodo davvero positivo e brillante; la presentatrice oramai ha completamente sostituito Antonella Clerici, nella conduzione del suo storico programma di mezzogiorno, solo il futuro potrà dire se tale scelta, da parte dei vertici Rai, sia stata una scelta vincente.