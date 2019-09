La Prova del Cuoco, Claudio Lippi affianca la Isoardi nella conduzione

Con l’arrivo di settembre, oltre al ritorno a scuola, cominciano anche i palinsesti della nuova stagione televisiva. Oggi lunedì 9 settembre riparte sugli schermi di Rai Uno, “La prova del cuoco”, il programma culinario condotto per il secondo anno consecutivo da Elisa Isoardi. Una trasmissione che prevede alcune novità, come l’affiancamento di Claudio Lippi alla conduzione.

Con questa trasmissione riprendono le sfide culinarie tra la squadra del Pomodoro rosso e del Peperone verde, oltre ad altre novità e anticipazioni, come il montepremi che aumenta arrivando fino a 3000 Euro alla settimana e sarà il più alto che si sia mai visto in un programma televisivo. Questa non è la sola novità, ma ce ne sono anche altre, come la presenza in studio del barboncino della Isoardi e anche uno chef che preparerà piatti culinari per gli amici a quattro zampe, soprattutto cani e gatti.

In questa nuova edizione, le squadre si sfidano per tutta la puntata. Molto importante il ruolo della giuria che, come dicono i palinsesti Rai, sarà “di differenti età, competenze e specificità, una giuria frizzante e competente, che regalerà momenti di divertimento e approfondimento e che accenderà le dinamiche della gara”.

Sul suo profilo Instagram, il conduttore Claudio Lippi ha pubblicato un post in cui ringrazia pubblicamente Elisa Isoardi per averlo avuto accanto a sé in questa nuova fase della sua carriera. Ecco le parole del conduttore: “Cari amici buona domenica, è una domenica che rappresenta per me la vigilia di un debutto, dopo tanti anni di lavoro, che vivo con la stessa emozione come se fosse la prima volta. Domani, alle 12 su Rai1, ricomincia per la ventesima edizione ‘La Prova del Cuoco’. Sarò accanto a Elisa Isoardi, che voglio ringraziare”.

In questa prima settimana di messa in onda, ecco chi sono gli chef che si sfideranno ogni giorno. Nella puntata di lunedì 9 settembre ci sono Natale Giunta e Daniele Persegani, a seguire tantissimi altri, quali Michele Cannistraro, Alessandra Spisni, Angelica Sepe, oltre a Diego Bongiovanni, Pasquale Rinaldo nella giornata di mercoledì 11 settembre e via dicendo…