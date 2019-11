La Prova del Cuoco, Antonella Clerici torna al posto di Elisa Isoardi? Il clamoroso retroscena

Antonella Clerici potrebbe tornare a La Prova del Cuoco nel 2020. A parlare di questa possibilità è Tv Blog. Secondo l’affidabile sito di televisione, la conduttrice si sarebbe detta disponibile per rientrare nella storica trasmissione culinaria dal prossimo settembre.

Un’indiscrezione bomba che vedrebbe, dunque, Antonellina Nazionale fare marcia indietro e rientrare al posto di Elisa Isoardi in quello che ha sempre definito il suo programma del cuore. La conduttrice aveva abbandonato La Prova del Cuoco a giugno 2018, dopo ben 18 anni, lasciando spazio alla giovane collega piemontese.

Secondo quanto appreso nelle ultime ore, sarebbe stata proprio la Rai a proporre alla Clerici di ritornare tra i fornelli televisivi e, secondo quanto risulta a Blogo, Antonella non avrebbe detto di no, ma anzi ci sarebbe stata da parte sua un’inaspettata e sorprendente apertura. Ricordiamo infatti che la bionda presentatrice aveva deciso di lasciare La Prova del Cuoco per motivi personali; ovvero per l’esigenza e il desiderio di avere più tempo a disposizione da dedicare alla sua famiglia, rappresentata in questo momento dall’innamoratissimo compagno Vittorio Garrone e dalla figlia Maelle.

L’idea era quella di avere impegni più blandi con programmi in prima o seconda serata. Ma, come ben sappiamo, quest’anno la Clerici è stata quasi del tutto estromessa dalla programmazione del primo canale e dopo svariate trattative, nonché polemiche, ha accettato di condurre Lo Zecchino d’Oro.

Se i rumors sul coming back della Clerici nel famoso cooking show di casa Rai fossero confermati, sarebbe davvero clamoroso. Ad ogni modo una conferma in tal senso certamente renderebbe felicissimi i fan della conduttrice, ma anche quelli della trasmissione. Molti telespettatori, infatti, non hanno del tutto digerito il suo addio al programma e i cambiamenti apportati al format dalla Isoardi, chiedendo a gran voce (soprattutto sui social) il suo ritorno.

C’è da sottolineare che al momento non c’è nulla di ufficiale e che Antonella Clerici non ha rilasciato dichiarazioni in merito. Inoltre, il palinsesto di Raiuno per il prossimo anno è abbastanza lontano e nei prossimi mesi potrebbero arrivare per quanto riguarda la tv pubblica anche dei rilevanti cambiamenti a livello dirigenziale. Potrebbero esserci dunque sorprese anche rispetto ai contenuti editoriali.

Antonella Clerici ha quindi cambiato idea su La Prova del Cuoco? Visto che quest’anno non le è stato dato lo spazio che merita, forse ha pensato di ritornare alle origini. Ad ogni modo il suo contratto con la Rai dovrebbe scadere a giugno prossimo. Insomma, tutto può accadere! Si aspettano aggiornamenti e novità.