La Prova del Cuoco, Antonella Clerici risponde alle critiche: "La Isoardi troverà la sua trasmissione"

La chiusura de La prova del cuoco dopo ben venti anni di attività, ha destato scalpore tra i fan e i gossip non sono certo mancati, dividendo i fan: i sostenitori di Antonella Clerici hanno esultato alla notizia del ritorno della loro beniamina nel mezzogiorno di Rai1, mentre i fan di Elisa Isoardi sono rimasti delusi dalla scelta dei piani alti di cancellare un programma così longevo e amato dal pubblico.

Antonella Clerici, dopo settimane di rumors e voci di un suo possibile coinvolgimento nell’allontanamento della Isoardi dalla rete ammiraglia Rai, ha deciso di dire la sua efare chiarezza una volta per tutte. La bionda conduttrice ci ha tenuto a precisare che l’eredità che ha ricevuto la collega Elisa è stata molto pesante è difficile da sostenere: nonostante la Isoardi ce l’abbia messa tutta, infatti, La prova del cuoco era un programma completamente cucito addosso ad Antonella e sostituirla non è stato per niente facile.

La Clerici ha poi aggiunto che la possibilità di Elisa di dedicarsi finalmente ad altro sia stata una vera e prosperità liberazione e le ha anche augurato di poter trovare una propria dimensione e una trasmissione che sia davvero sua.

Per quanto riguarda È sempre mezzogiorno, la nuova trasmissione che da settembre prenderà il posto de La prova del cuoco, Antonella Clerici ha svelato di avere bene in mente come sarà, ma di essere consapevole di dover fare qualche aggiustamento alla trasmissione. Sfumata l’ipotesi di ambientare il programma nella vera casa di Antonella, come si era inizialmente pensato: a causa del Coronavirus, infatti, la Rai ha ritenuto più sicuro riprodurre il bosco all’interno degli studi di Milano.

Per Elisa Isoardi, invece, il futuro si prospetta decisamente più incerto: dopo la chiusura de La prova del cuoco e la mancata conferma del programma domenicale di medicina Check up, per il momento non sembra esserci una nuova trasmissione all’orizzonte per la conduttrice di Cuneo.