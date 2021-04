La promessa, la nuova fiction di Rai Uno

La fiction “La promessa”, andrà in onda probabilmente a maggio su Rai Uno, come ha annunciato a Domenica In una delle protagoniste, Greta Scarano. La fiction, molto attesa, rappresenta una novità per gli amanti della serialità.

La serie televisiva ha la regia di Gianluca Maria Tavarelli che è stato anche il regista di molte fiction di successo, per citarne alcuni, la fiction di Rai Uno “Io ti cercherò”, la serie sempre per Rai Uno “Il giovane Montalbano”, la fiction per Canale 5 “Non mentire” e presto andrà in onda anche un’altra sua fiction Un Matrimonio.

Un bellissimo cast, con tanti attori di successo. La protagonista è la giovane attrice Greta Scarano. Ruoli inportanti in numerose fiction come ad esempio Don Matteo, Distretto di polizia, I liceali, In Treatment , Romanzo Criminale, Liberi Sognatori, Il nome della rosa, Il commisario Montalbano, Non mentire, La linea verticale, Il nome della Rosa .Greta proprio in questo mesi sta vestendo i panni della conduttrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi, nella fiction Sky “Speravo di morì prima”.

Esordisce con la soap Un posto al sole, prende poi parte anche ad alcuni film al cinema, Qualche nuvola, Suburra, Supereroi ecc…È stata legata sentimentalmente al collega Michele Alhaique, conosciuto sul set del film Qualche nuvola.Dal 2019 ha una relazione con il regista Sydney Sibilia

Tra gli altri attori ricordiamo anche Simone Liberati nei panni del protagonista maschile Enrico, Claudia Pandolfi, Alessandro Tedeschi, Giorgio Colangeri. La fiction “La promessa” parla della separazione di Anna e Enrico. La relazione durata dodici anni di vita viene raccontata portando alla luce i motivi che ne hanno causato la fine. L’amore si è trasformato col tempo in odio. Alla radice di ciò c’e un segreto che verrà svelato. Non ci resta che attendere la messa in onda della fiction prevista per maggio 2021.