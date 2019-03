La Prima Volta: Fabrizio Frizzi ricordato dalla ballerina Samanta Togni

Ogni domenica va in onda su Rai 1 “La prima volta” che viene trasmesso dopo “Domenica In”. Nella giornata di domenica 10 marzo la ballerina Samanta Togni è stata intervistata da Cristina Parodi. La donna ha avuto modo di ripercorrere i momenti principali della sua carriera lavorativa. La ballerina ha ottenuto un grande successo nella trasmissione Ballando con le stelle.

L’insegnante di danza ha ricordato le esperienze vissute con i personaggi del mondo dello spettacolo con i quali ha danzato nel corso delle edizioni. Durante la chiacchierata con la presentatrice ha avuto modo di ricordare un conduttore indimenticabile Fabrizio Frizzi. L’insegnante di Ballando con le stelle ha espresso parole di stima e affetto nei confronti del presentatore la cui “bellezza umana” rimane indimenticabile come ribadito dalla Togni.

Il ricordo di una persona unica e indimenticabile come Fabrizio Frizzi

Nel corso dei programmi televisivi non si perde occasione per ricordare una persona unica come Frizzi e, recentemente a Domenica in, Rita Dalla Chiesa ha ripercorso la storia d’amore con il conduttore.

Inoltre la giornalista Carlotta Mantovan tiene aggiornati i fan attraverso le foto postate sul suo profilo di Instagram. Il conduttore romano ha preso parte a una delle edizioni di Ballando con le stelle andata in onda su Rai uno nel 2005 quando ha deciso di mettersi alla prova partecipando a questo format televisivo.

Inoltre Samanta Togni ha parlato della propria carriera che l’ha vista condividere il palco con figure note del mondo dello spettacolo. La ballerina ha risposto alle domande poste da Cristina Parodi con l’intento di ripercorrere le situazioni vissute a Ballando con le stelle. La Togni ha rivelato di preferire per la sensualità l’attore Giulio Berruti con il quale ha lavorato in un’edizione di Ballando con le stelle e non ha escluso tra i partner preferiti il nome di Raz Degan.