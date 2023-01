"La porta rossa 3", la serie tv in prime time sulla Rai

Ascolta questo articolo

Su Rai2 in prima serata il mercoledì sera, sta riscuotendo molto successo una interessante serie tv alla terza stagione, La porta rossa 3 con protagonista Lino Guanciale (L’allieva, La dama velata, Sopravvissuti) tutti vogliamo sapere chi è stato ad uccidere Cagliostro. L’atmosfera della serie è pervasa da misteri da scoprire, oscure presenze, fantasmi dal passato, l’onnipresente porta rossa, e la protagonista e le sue visioni.

Purtroppo la serie ha avuto un lutto da poco, infatti è venuto a mancare l’attore Santo Bellina (Ris, Distretto di polizia, Nassyria, Paolo Borsellino, La piovra) per malattia a soli 58 anni, Nel 2017 aveva avuto un ruolo nella prima stagione di “La porta rossa”interpretava un colluso fiancheggiatore degli spacciatori di droga nel porto di Trieste.

La serie è stata ideata dal criminologo Carlo Lucarelli. Tra i protagonisti Gabriella Pession, la vedova di Cagliostro e Valentina Romani la medium, la serie finirà il primo febbraio e tutti quanti indaghiamo a mano a mano che si svolgono le puntate: Cosa è successo la notte del blackout? Intanto Stella, la fidanzata del commissario, è scomparsa nel nulla e non si hanno tracce.

Anna continua le sue indagini per scoprire la verità su quanto accaduto; quando sembra essere sulla strada giusta, però, un dettaglio cambia tutte le carte in tavola. La notte di Halloween, poi, porta con sé grandi sorprese per tutti i protagonisti, che devono fare i conti con alcune conseguenze drammatiche.

La serie non è per tutti se infatti non credete nei fantasmi, nelle presenze, e nelle persone che fanno da tramite questa serie non è per voi, però desta curiosità il sapere cosa c’è oltre la porta rossa che conduce nell’aldilà e tutti vogliamo sapere, perchè Cagliostro rimane nel limbo? Perchè si trova nel suo Purgatorio non riesce a liberarsi e ad andare verso la luce? Se volete saperne di più guardate la serie su Rayplay e Rai2.