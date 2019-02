"La Porta Rossa 2", al via da mercoledì 13 febbraio

Dopo il grande successo della prima stagione e le repliche andate in onda un po’ di tempo fa, da mercoledì 13 febbraio sta per tornare la seconda stagione de “La porta rossa” con protagonista Lino Guanciale e Gabriella Pession. Vediamo insieme cosa riservano le puntate della nuova serie e quali misteri svelerà ancora.

Ricordiamo che la serie è tratta dai romanzi di Carlo Lucarelli che tanto successo stanno continuando ad avere. Prima di capire quali sono le novità e anticipazioni della nuova stagione, facciamo n passo indietro cercando di capire dove siamo arrivati. Lino Guanciale veste i panni dell’ispettore Leonardo, mentre la Pession della moglie Anna.

La serie parte dalla morte di Leonardo, il quale prima di varicare la porta rossa, ha una visione in quanto la moglie è in grave pericolo e lui deve fare di tutto perr salvarla. In suo aiuto, vi è Vanessa, una giovane medium che parla con i morti e gli starà accanto per tutto il suo percorso di fantasuma sulla terra, anche per scoprire chi lo ha ucciso.

Nella seconda stagione che parte mercoledì alle 21.15 circa su Rai 2, ci sono tantissimi colpi di scena. Una serie in 12 episodi suddivisi in sei puntate ambientata ancora una volta a Trieste. Nel cast, tornano gli stessi protagonisti, ovvero Lino Guanciale, Gabriella Pession e Valentina Romani nei panni della medium.

La morte di Leonardo è legata a doppio filo con quella di Ambra, una giovane vittima della droga sintetica. Nonostante Leonardo abbia scoperto chi sono i responsabili della morte di Ambra, capisce che non è ancora giunto il momento di andarsene in quanto ha ancora alcune cose da sistemare e ci sono dei segreti da svelare. Nella seconda stagione, deve lottare per il bene di sua figlia, a cui è stato dato il nome di Vanessa, in quanto incombe un grave pericolo sulla sua vita.