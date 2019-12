"La Porta dei Sogni", Mara Venier debutta venerdì 20 dicembre: "Quello che sembra impossibile, può diventare realtà"

Tutto sembra pronto per l’atteso debutto del nuovo programma di Mara Venier intitolato “La Porta dei Sogni” che andrà in onda, in prima serata, da venerdì 20 dicembre su Rai 1. Gli appuntamenti sono tre, rigorosamente fissati tutti di venerdì, dove l’amata Zia Mara porterà nel suo magico salotto tantissime storie ricche di emozione e di tanto amore.

I protagonisti sono persone comuni che faranno emozionare il vasto pubblico di casa Rai raccontando i loro amori, le loro passioni e le loro storie famigliari con lo scopo di far riflettere i telespettatori su tematiche molto importanti. I principali protagonisti si ritroveranno di fronte ad otto porte e alcune di esse si apriranno per l’effettiva realizzazione del sogno.

La mitica Mara Venier è già pronta a riscaldare il cuore del suo pubblico raccontando alcune storie di grande commozione: difficoltà familiari; amori infranti; perdite; ma sicuramente non mancheranno nemmeno i momenti di grande divertimento. Infatti molte saranno le storie di rinascita dove a trionfare sarà l’amore, la speranza e soprattutto la voglia di vivere, utile per trovare la forza di iniziare un cammino nuovo.

In una lunga intervista la conduttrice ha voluto descrivere questa sua nuova avventura televisiva, che si presenta molto diversa rispetto ai suoi incarichi: “Il mio valore aggiunto in tv sono le interviste: solitamente le faccio con persone note, qui succederà con gente comune ma per me non c’è nessuna differenza. Dopo averle conosciute, si vedrà il compimento del loro desiderio. Purtroppo quella parte è girata in esterna: volevo esserci ma non si sono incastrati gli impegni. Entro nelle storie che mi vengono raccontate: mi commuovo nel capire quali sono i sogni che vivono dentro queste persone. Anche se sono tutti molto diversi”.

Durante la prima puntata saranno presenti in studio ospiti molto speciali che arricchiranno le storie dei protagonisti con la loro illustre presenza come: il cantante lirico Andrea Bocelli, la cantante Arisa e il noto chef Antonino Cannavacciuolo. L’aspettativa del successo, e dei colpi di scena, è veramente alta soprattutto per la premessa che Mara ha annunciato in anteprima:“Quello che sembra impossibile può diventare realtà”.