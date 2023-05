La polemica di Laura Chiatti: "Le pulizie domestiche uccidono la passione". Battuta goliardica o sessismo?

Durante un’intervista a Domenica In con Mara Venier, Laura Chiatti ha risposto alle domande sulla sua vita in famiglia e la divisione dei compiti quotidiani. L’attrice ha confessato di svolgere tutte le mansioni domestiche e non tollerare che il marito si metta a fare il letto o a passare l’aspirapolvere, perché “le abbassa l’eros“. Una battuta goliardica che ha scatenato la polemica sui social, dove molti utenti hanno visto in quelle parole un ritorno ai vecchi stereotipi che volevano la donna a occuparsi solo della casa e dei figli.

Ma la risposta di Laura Chiatti era davvero sessista o si trattava solo di una battuta goliardica? L’attrice stessa ha cercato di chiarire la sua posizione su Instagram, scrivendo un post per spiegare che la sua affermazione era stata fraintesa e strumentalizzata solo per screditare la sua persona. “Una battuta goliardica in un contesto divertente e spensierato come il salotto di Mara Venier non può e non deve essere etichettata come discriminatoria o peggio ancora sessista… sono concetti che non mi appartengono e che ripudio con forza“, ha scritto Chiatti.

Sessismo o battuta innocente? La risposta di Laura Chiatti alla polemica sollevata sui social

L’attrice ha sottolineato che non si considera una persona sessista e che rispetta i diritti delle donne. Ha anche fatto notare che le numerose e gloriose battaglie per la parità di genere non dovrebbero essere vanificate dall’attacco qualunquista ad un suo pensiero. Laura Chiatti ha poi aggiunto che, contrariamente a quanto affermato in tv, il marito si è dedicato alle pulizie di casa, rifacendo il letto, dando l’aspirapolvere e pulendo i bagni.

In un mondo dove la lotta per la parità di genere è sempre più sentita, le parole di Laura Chiatti hanno suscitato reazioni contrastanti sui social. Molti utenti hanno criticato l’attrice per il suo atteggiamento sessista e i vecchi stereotipi che sembra rappresentare. Tuttavia, altri hanno difeso Chiatti, sostenendo che si trattava solo di una battuta innocente e che la polemica sui social era stata esagerata.

In ogni caso, la discussione sollevata dall’intervista di Laura Chiatti a Domenica In ha messo in luce una questione importante, ovvero la divisione dei compiti domestici e il ruolo delle donne nella società. In un’epoca in cui la parità di genere è un obiettivo sempre più urgente, è importante che uomini e donne si impegnino a condividere i compiti domestici in modo equo e rispettoso, senza cadere in vecchi stereotipi e preconcetti che limitano la libertà e l’autonomia delle donne.