La mia Passione, Simona Ventura: i motivi dell’addio con Bettarini e su L’Isola dei Famosi: "Violenza nei miei confronti"

Simona Ventura ha voluto far cadere il velo che divide l’immagine pubblica da quella privata rivelando, durante un’intervista nella trasmissione Rai “La mia passione” condotta da Marco Marra, particolari fin’ora inediti riguardanti sia la sua carriera professionale che aspetti, appunto, del suo privato.

La nota conduttrice, precisa che nel suo lavoro ha sempre cercato di mettere qualcosa di se stessa, di nuovo pur strizzando sempre l’occhio alla tradizione. La sua voglia di sperimentare non l’ha mai fatta allontanare dalla voglia di coinvolgere i suoi spettatori nei vari programmi: “Ho sempre odiato il tipo di televisione che lascia qualcuno indietro. Poi ovviamente miei programmi non piacciono a tutti, io non piaccio a tutti… sono sempre stata di rottura in questo senso. […] Ho sempre odiato avere la strada più facile, ho scelto sempre quella più difficile, tortuosa“, precisa la Ventura.

Simona Ventura, i reali motivi dietro al divorzio con Stefano Bettarini

Il suo passato amoroso è stato segnato dal matrimonio con Stefano Bettarini, un momento molto importante per lei che le ha regalato le due più grandi gioie della vita: i figli Nicolò e Giacomo. Purtroppo la loro unione, durata 8 anni, è finita e Simona Ventura ora cerca di spiegare i motivi reali che hanno condotto a questo triste epilogo: “Diciamo la verità: era difficile, eravamo sempre “on the stage“. C’era sempre tanta gente intorno a noi, per me era il massimo fulgore del mio lavoro e non lasciavo mai Milano. Lui anche era nel massimo del fulgore, aveva le sue squadre Bologna, Venezia, la Sampdoria. Era difficile trovare anche degli spazi per noi”.

La Ventura poi rivela di avere rifiutato alcune avances da parte di un noto personaggio che le avrebbe proposto di passare una notte insieme, in cambio di un ruolo da valletta: “Se avessi avuto quell’indole lì sarei andata a Montecarlo per dieci milioni a botta a weekend. (…) Tra tante persone belle chiaramente si cerca quella più particolare“.

Simona Venuta racconta la sua esperienza a “L’Isola dei Famosi”

Un triste particolare in una sfolgorante carriera, che l’ha vista condurre ben 8 edizioni de “L’Isola dei Famosi”, reality che ha portato al successo. Durante l’intervista ha ricordato il momento della storica lite furibonda tra Aida Yespica ed Antonella Elia, definendolo “un momento che adesso tutti dicono ‘non edificante’“, ma allo stesso tempo lo spiega come uno spaccato di vita che può accadere: “Il problema è quando ogni minuto c’è l’escalation di violenza. (…) Il reality è reality. (…) Il reality è uno strumento che tu puoi declinare verso l’alto o verso il basso: quando tu lo declini verso il basso per fare ascolti, è molto difficile riemergere. (…) Adesso mi pare che andiamo oltre“.

Ricordiamo che lei stessa ha deciso, durante l’undicesima edizione de L’Isola, di sbarcare in Honduras come naufraga e di provare a mettersi nei panni dei concorrenti che per anni aveva gestito dallo studio. Non è stata un’esperienza molto positiva per lei, infatti rivela che dopo la sua partecipazione non ha più guardato la trasmissione: “Non l’ho più guardato per tutte le cose che sono successe dopo, per le cose che ho saputo e sinceramente non mi aspettavo ci fosse un odio così viscerale nei miei confronti che hanno tentato in verità di farmi del male.

Non tutto il male, però, vien per nuocere. Simona Ventura precisa di aver ritrovato se stessa in quelle spiagge, grazie ai momenti di solitudine durante i quali si ha molto tempo per pensare e ritrovare “la vera essenza di te“. Dopo qualche tempo ha capito anche i motivi di tutto quell’astio dei suoi compagni di avventura: “Ero il bersaglio più importante“.

Simona Ventura in questo momento, sta vivendo una bellissima storia d’amore Giovanni Terzi, che lei stessa definisce un compagno che le ha fatto ritrovare un senso di famiglia e unione: “Siamo molto simili, abbiamo provato un po’ le stesse vicende, ci siamo trovati. (…) Crederci sempre, arrendersi mai“.