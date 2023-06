"La meravigliosa storia di Henry Sugar", il nuovo cortometraggio di Wes Anderson

L’uscita del cortometraggio, che già sappiamo essere della durata di 37 minuti, non ha ancora una data ufficiale, l’unica cosa certa è che “La meravigliosa storia di Henry Sugar” sarà trasmesso quest’anno sulla piattaforma Netflix. La storia si basa sull’omonimo racconto di Roald Dahl e prende spunto anche dalla raccolta di racconti del 1977. Questa rappresenta il secondo film in cui Anderson riprende una storia di Dahl, dopo Fantastic Mr. Fox del 2009; tuttavia questa è la prima collaborazione tra Anderson e Netflix.

Durante un’intervista per Indeiwire, Anderson ha dichiarato che la stessa Lindsay Dahl, vedova dello scrittore, aveva messo da parte il racconto di suo marito affinché fosse Anderson ad adattarlo, sapendo quanto quest’ultimo amasse le opere del marito. Da allora sono passati ben vent’anni, ma il regista adesso si sente pronto ad affrontare questa impresa.

Da qui è nata la collaborazione con Netflix, che, in realtà, si rivela essere più una forzatura dato che la piattaforma statunitense detiene i diritti (comprati direttamente dalla famiglia Dahl) ed è l’unica con cui poter realizzare il film. Naturalmente, la breve durata del cortometraggio favorisce una visione in streaming e non tanto sul grande schermo cinematografico.

Il cortometraggio è diviso in quattro parti, che riprendono alcuni dei racconti considerati più oscuri e sinistri di Roald Dahl. Gli attori interpreteranno, quindi, una serie di personaggi differenti in ognuno dei quattro capitoli. La storia principale, tuttavia, è quella che si basa sul racconto di Henry Sugar.

La trama di questo racconto parla di un uomo benestante, Henry Sugar, che ama giocare d’azzardo e che si ritrova ad essere in grado di vedere attraverso gli oggetti e anche di predire il futuro dopo aver rubato un libro. Nel cast è presente il noto attore inglese Benedict Cumberbatch nel ruolo di Henry Sugar, Rupert Friend, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Dev Patel e Richard Ayoade.