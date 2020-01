La guerra è finita, anticipazioni ultima puntata del 3 febbraio: svelato il finale della storia

Lunedi 3 febbraio, in prima serata, andrà in onda su Rai 1 la quarta e ultima puntata della fiction “La guerra è finita”. Prodotta da Palomar, la mini-serie ha raccontato nel corso della quattro puntate la storia vera dei bambini di Selvino sopravvissuti all’orrore nazista che sconvolse il mondo nel secondo dopoguerra: “La guerra è finita” nasce da una storia vera cioè quella dell’esperienza di Sciesopoli a Selvino, dove tra il 1945 e 1948 furono raccolti in un istituto e aiutati più di 800 bambini e adolescenti ebrei provenienti dai campi di concentramento di tutta Europa perchè potessero recuperare la serenità e il diritto alla felicità che era stata loro sottratta”.

La serie diretta dal regista Michele Soavi, con Michele Riondino e Isabella Ragonese, ha raggiunto ottimi risultati in termini di share conquistando cosi l’attenzione del vasto pubblico di casa Rai. La puntata d’esordio ha raggiunto il 21% di share cosi da raccogliere l’interesse di quasi 5 milioni di telespettatori. Come confermato dai dati Auditel, anche le altre puntate, seppur con una percentuale minore, hanno registrato buoni ascolti.

Anticipazioni quarta puntata: Il finale della storia

Durante l’ultima puntata, Davide scopre la vera identità di Mattia e con grande rammarico dovrà affrontare una difficile scelta. Conosciuta la vera indole del giovane, Davide dovrà proteggere Miriam e tale obbiettivo porterà molta tensione nel gruppo. Miriam ha istaurato un importante rapporto con Mattia e accettare un possibile distacco non sarà semplice.

Nel frattempo, Davide riflette sulle sue ultime azioni e deciderà di porgere le scuse a Giulia per alcuni suoi atteggiamenti. Infine, l’ex ingegnere scopre che il suo cuore batte per Giulia e il suo nuovo obbiettivo sarà quello di scoprire se il suo sentimento è realmente corrisposto. Sembra che i due protagonisti si avvicineranno sempre di più, e insieme continueranno la loro lodevole missione.

Sullo sfondo, si presentano le prime votazioni dell’Italia liberata: una svolta per la storia del Paese. Tale evento cambierà le sorti dell’intera tenuta dei Terenzi e tutti i ragazzi potranno iniziare un nuovo capitolo della loro vita intraprendendo, in maniera singola, la propria strada.