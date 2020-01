La guerra è finita, anticipazioni terza puntata del 27 gennaio: Davide perde la speranza di ritrovare suo figlio Daniele

Lunedi 27 gennaio, per il Giorno della Memoria, andrà in onda su Rai 1 la terza puntata della fiction “La guerra è finita”. La mini serie, prodotta da Palomar, è costituita da quattro puntate dove vengono raccontate le storie vere dei bambini di Selvini sopravvissuti alla Seconda Guerra Mondiale.

Nel corso della puntata, Giulia deve affrontare nuovamente enormi ostacoli per garantire ai suoi bambini un posto in cui vivere. Dopo aver occupato una tenuta abbandonata, con lo scopo di realizzare un grande rifugio per i bambini sopravvissuti all’orrore nazista, Giulia e Davide devono continuare a lottare per portare avanti il loro lodevole progetto.

Dopo aver scoperto la morte della moglie Enrica a Mauthausen, Davide ha il cuore lacerato dal dolore e inizia a perdere la speranza di ritrovare in vita il suo amato figlio Daniele. Grazie al conforto di Giulia, Davide inizia ad elaborare il lutto e fa affidamento sui bambini che gli offrono tanto amore.

La famiglia Terenzi, i proprietari della vecchia tenuta, non nascondono la loro intenzione di riappropriarsi dell’antica proprietà. Per contrastare tale volontà, Giulia si avvicina sempre più all’avvocato Stefano che farà da mediazione. Il giovane professionista non perde occasione per attirare a sè Giulia, invitandola a partecipare ad eventi molto importanti.

Giulia comprende che il suo cuore batte solo per Davide cosi inizia, a piccoli passi, ad allontanarsi da Stefano. Nonostante le ostilità, il gruppo degli adulti continua a combattere contro tutti per garantire un futuro ai bambini che iniziano a riprendere in mano la loro vita. Sfortunatamente Davide e Giulia vengono avvolti da una grande responsabilità infatti i due volontari cominciano ad indagare sulla vita di Mattia per scoprire se fa parte o meno di un gruppo di delinquenti. Alcune prove non lasciano presagire nulla di positivo.