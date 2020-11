"La fuggitiva", la nuova fiction di Rai Uno

La nuova fiction in quattro puntate “La fuggitiva“, per la regia di Carlo Carlei, con Vittoria Puccini andrà su Rai Uno nel 2021. La trama ha come protagonista una donna di nome Arianna costretta a fuggire dopo essere stata accusata ingiustamente di aver ucciso suo marito Fabrizio, assessore all’urbanistica di un piccolo comune all’interno della provincia di Torino.

La pesante accusa cambierà di colpo la vita della protagonista. Il movente del delitto secondo la polizia sarebbe la gelosia della moglie dopo che una donna ha confessato di essere stata l’amante dell’assessore. Arianna che è innocente riesce a fuggire prima dell’arresto. Nel corso delle puntate si scoprirà il misterioso e tragico passato della protagonista.

Trent’anni prima, infatti, la famiglia della giovane donna fu sterminata durante una rapina in villa e da quel momento di lei si persero le tracce per lungo tempo. Dopo dieci anni, ricompare insieme ad un gruppo di profughi che erano scampati alla guerra in Bosnia. Si scopre che Arianna, dopo la morte dei genitori, venne adottata dal migliore amico del padre l’avvocato Feola divenuto nel frattempo senatore. Marcello, un giornalista che si occupa della vicenda, in un articolo mette in dubbio il coinvolgimento di Arianna nell’assassinio del marito.

Leggendo l’articolo Arianna decide un giorno di presentarsi a casa del giornalista per chiedere aiuto e racconta di essere stata vittima di un complotto. Vittoria Puccini, una delle attrici più apprezzate del piccolo e del grande schermo vestirà i panni di un’eroina in fuga che farà di tutto per discolparsi di un’ingiusta e pesante accusa e riconquistare la fiducia del figlio. Non ci resta che attendere la messa in onda della fiction, un treiller che di certo conquisterà il pubblico di Rai Uno. Alla fine Arianna riuscirà a dimostrare la sua innocenza?

Vittoria sarà la protagonista di un’altra fiction Rai, dal titolo “Non mi lasciare“, che dovrebbe andare in onda nell’autunno 2021. La serie tratterà il tema della pedopornografia. Vittoria interpreterà Elena Zonin, un vicequestore specializzata in crimini informatici, che dovrà indagare sull’assassinio di un ragazzino. La donna, che ha un figlio Diego nato da una relazione precedente, collaborerà con Daniele, commissario di polizia e sua vecchia fiamma.