La finale de "L’Isola dei Famosi", Stefano Bettarini riabbraccia i figli ma snobba Nicoletta Larini e Il web insorge

Lunedì 1 aprile 2019 è andata in onda la finalissima del reality tanto criticato degli ultimi mesi ovvero l’Isola dei Famosi che ha visto oltretutto il ritorno a casa dei cinque naufraghi rimasti in gioco vinto alla fine da Marco Maddaloni. Durante la puntata però anche Stefano Bettarini ha fatto il suo ingresso al centro dello studio osannato e abbracciato dai suoi due figli Niccolò e Giacomo.

Attimi di pura emozione quelli vissuti dall’ex calciatore che, dopo quasi due mesi di lontananza, ha rivisto i suoi due pargoli e, con le lacrime agli occhi, si è mostrato molto toccato dal momento. I due ragazzi infatti hanno stretto il loro papà talmente forte da non lasciare spazio nemmeno alla fidanzata Nicoletta Larini, presente anche lei in studio da Alessia Marcuzzi.

Immancabili dunque sul web le critiche e le accuse proprio a Stefano per la sua fidanzata Nicoletta considerando anche il fatto che l’ex calciatore ha pensato bene di snobbarla facendo invece gli auguri di compleanno alla sua ex moglie ovvero Simona Ventura. “Siccome ci siamo riappropriati ora della nostra vita, volevo fare gli auguri a Simona che oggi compie gli anni” ha infatti chiosato Stefano.

E’ stato proprio a questo punto che moltissimi utenti del web si sono riversati sui social per commentare negativamente l’atteggiamento di Bettarini nei confronti della sua fidanzata. “Ma Bettarini che non solo appena arriva in studio non calcola Nicoletta, ma fa addirittura gli auguri a SuperSimo?”, “Nicoletta ignorata e poi auguri Simooo” e ancora “Entra Bettarini, assalito da i figli e da Nicoletta che non si fila, va dalla Marcuzzi e fa gli auguri a Simona, inquadrata Nicoletta che fa ha un’espressione schi…a” sono solo alcune frasi che si possono leggere sui social.

Se da una parte però c’è chi ha puntato il dito contro la modella, dall’altra qualcuno ha invece speso una lancia a suo favore complimentandosi con lei per la sua forza ma soprattutto per aver rispettato il bene dei figli di Stefano. “Complimenti a Nicoletta che ha lasciato spazio ai figli di Bettarini” e ancora “Nicoletta molto educata ha lasciato salutare i figli a Bettarini! Una grande donna devo dire!”.