La finale de "L’Isola dei Famosi", Marina La Rosa si commuove prima di dire addio definitivamente a Cayo Paloma

E’ tutto pronto per la finalissima de L’Isola dei Famosi che andrà in onda lunedì 1 aprile 2019 e che vedrà protagonisti assoluti gli ultimi naufraghi rimasti in gara. A tal proposito, durante l’ultimo daytime de l’isola abbiamo potuto vedere lo straziante saluto a Cayo Paloma da parte dei concorrenti che dopo ben due mesi stanno per fare il loro ritorno in Italia.

A dire addio all’Isola proprio Marina La Rosa che ha voluto altresì sottolineare quanto questa incredibile esperienza l’abbia resa sicuramente una donna migliore. Inutile dire che il reality L’Isola dei Famosi è riuscito, anche questa volta, a regalare momenti bellissimi non solo ai telespettatori e utenti affezionati ma soprattutto ai concorrenti.

Ecco dunque che la stessa Marina, dopo aver ricordato i momenti bellissimi ma anche quelli tristi, ha ringraziato i suoi colleghi di avventura per ciò che le hanno regalato ammettendo che non avrebbe mai immaginato di poter arrivare così lontano. “Stiamo per lasciare Cayo Paloma e tutto questo è a dir poco emozionante. Questa è stata un’esperienza fortissima, iniziata per noi più di 70 giorni fa. Un’eternità, per me. Adesso giungere alla fine è emozionante. Ho dato davvero tanto” ha infatti chiosato l’ex gieffina.

Nel frattempo Alessia Marcuzzi e le opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti sono pronte per accogliere in studio gli ultimi naufraghi mentre le anticipazioni dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi svelano cosa succederà in puntata. I naufraghi infatti saranno chiamati a superare numerose sfide ma, questa volta, gareggeranno con sportività visto che tra loro, durante questi mesi, si è creato un legame fortissimo.

“Siamo un bellissimo gruppo e proviamo davvero affetto l’uno per l’altro” ha chiosato ancora Marina La Rosa mentre in molti si stanno chiedendo se sarà proprio lei la vincitrice di questa edizione 2019 de l’Isola dei Famosi. Non ci resta dunque che attendere la finalissima per vedere chi porterà a casa l’ambito premio ma soprattutto risulterà essere il naufrago più amato dagli italiani.