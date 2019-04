La finale de "L’Isola dei Famosi", Marina La Rosa fa una confessione piccante su Brosio. La Marcuzzi manda la pubblicità

Lunedì 1° aprile 2019, è andata in onda la finalissima de L’Isola dei Famosi che ha visto come vincitore assoluto del reality Marco Maddaloni. Tantissimi i colpi di scena e alcune rivelazioni alquanto divertenti che hanno messo in imbarazzo non solo la conduttrice Alessia Marcuzzi ma anche i telespettatori da casa.

Prima di chiudere definitivamente il televoto, la padrona di casa Marcuzzi, ha pensato bene di fare alcune domande molto particolari a Marina La Rosa e Marco Maddaloni cercando di carpire anche dei dettagli piccanti sugli altri naufraghi. L’ex gieffina non si è certo tirata indietro e, tirando in ballo Paolo Brosio, ha sganciato una bomba vera e propria.

Incalzata da Alessia che la esortava con frasi come “Marina, dammi della ciccia”, l’ex gieffina si è sbottonata asserendo senza tanti peli sulla lingua “Diciamo che questa persona di cui sto per parlare ha avuto un’illuminazione durante il suo cammino, quindi quella parte è ovviamente azzerata. Però diciamo che è molto ben messo. È la verità”. Nonostante Marina avesse evitato di fare nomi tutti hanno immediatamente capito di chi stesse parlando ma è stata l’opinionista Alba Parietti a volerne sapere di più.

“O l’informazione si dà in toto o non si dà” ha subito sottolineato Alba e solamente in quel momento Marina ha svelato che si trattava proprio di Paolo Brosio. Il diretto interessato,inquadrato immediatamente dalle telecamere, non ha potuto far altro che nascondere il viso tra le mani per la vergogna mentre Marco Maddaloni ha continuato a parlare di lui e delle sue abitudini in Honduras.

Imbarazzata dal gossip e dalla novità svelata da Marina La Rosa, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha cercato di non soffermarsi più di tanto sull’argomento e anzi, ha voluto lasciare i telespettatori con la curiosità. “I particolari di questa cosa li raccontiamo durante la pubblicità” ha infatti chiosato Alessia.