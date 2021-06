La fiction "Masantonio – Sezione scomparsi" in onda su Canale 5

La nuova fiction Masantonio- sezione scomparsi con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi per la regia di Fabio Mollo è composta da dieci episodi, per cinque prime serate televisive, andrà in onda a partire da venerdì 18 giugno in prima serata su Canale 5, se non ci saranno cambiamenti. La trama ha come protagonista un investigatore dal passato misterioso Elio Masantonio, interpretato da Alessandro Preziosi che riceve dal Prefetto di Genova Attilio De Prà, ruolo ricoperto da Bebo Storti, l’incarico di risolvere alcuni casi di persone scomparse.

Masantonio, dal carattere solitario, cinico e scontroso, possiede un grande talento quello di entrare nelle vite degli scomparsi così da ricostruire le loro identità e le loro storie,con l’obbiettivo di ritrovarli. Non sarà però da solo ad aiutarlo un giovane poliziotto Sandro Riva, interpretato da Davide Iacopini, che inizialmente faticherà ad istaurare un legame con lui ma con il passare del tempo il loro rapporto si consoliderà. Anche Masantonio nasconde un passato misterioso con il quale dovrà fare i conti.

Tra i nodi da risolvere il rapporto con la vicina di casa Valeria, ruolo interpretato da Claudia Pandolfi, sua vecchia amica, testimone del passato che Masantonio nasconde agli altri, un rapporto che è ancora irrisolto. La fiction è già andata in onda in Francia sulla rete a pagamento francese Polar +, appartenente al gruppo Canal + di Vivendi e in Australia su Sbs.

È particolare la scelta di Mediaset di mandare in onda una nuova fiction nella stagione estiva e nel periodo in cui ci saranno gli Europei di Calcio. Negli ultimi anni le fiction di Canale 5 non hanno ottenuto buoni ascolti ma quest’anno alcune serie televisive come Baciamo le mani con protagonista Sabrina Ferilli e Ciao mamma con Raul Bova hanno avuto un buon riscontro da parte del pubblico.

Alessandro Preziosi torna protagonista di una serie tv su Canale 5 dopo la fiction Non mentire grazie alla quale ha ricevuto il premio “Filming Italy Best Movie Award 2020” come miglio attore di una serie tv.