"La Fazenda", Nego Do Borel squalificato

Pochi minuti fa l’annuncio che da giorni le fan di Dayane Mello aspettavano con ansia: Nego Do Borel è stato squalificato da “La Fazenda“.

Il cantante era da giorni al centro delle polemiche per le presunte molestie psicologiche e sessuali compiute nei confronti della modella brasiliana, amatissima dai fan dopo la sua partecipazione a Pechino Express e alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, di cui è stata una delle grandi protagoniste.

Dopo il successo ottenuto la Mello è stata selezionata per partecipare alla versione brasiliana de “La Fattoria”, ma da quando è entrata nel reality per lei non c’è stato un momento di tregua.

Una sera infatti, dopo aver bevuto, Nego e Dayane si sarebbero staccati dal gruppo e il cantante avrebbe tentato più volte un approccio fisico decisamente invadente con la modella che, nonostante fosse leggermente brilla, ha saputo tener testa al cantante, allontanandolo con forza e opponendosi alle sue richieste.

Nego dal canto suo però avrebbe continuato a insistere, come possiamo notare dai video che circolano da giorni sul web, e dopo un suo attacco d’ira per il rifiuto di Dayane, gli altri concorrenti sarebbero intervenuti per sedare il momento squallido che si stava venendo a creare, censurato tardivamente dalla redazione.

Ovviamente i fan di Dayane italiani e non si sono subito scagliati sui social contro il programma, che sembrava non dare importanza al fatto gravissimo successo e che stava circolando sul web, chiedendo alla produzione sostegno psicologico per Dayane o, addirittura, la chiusura del programma dopo questo fatto ignobile.

Stamattina la notizia: Nego è stato squalificato

Con un comunicato stampa è stata proprio la rete trasmittente del programma ad annunciare l’espulsione del cantante, commentando il fatto accaduto e rassicurando i fan della Mello sulle condizioni della modella, che riceverà assistenza psicologica e potrà ritirarsi dal programma, se ne sentirà il bisogno, quando vorrà.

Da parte di Nego Do Borel invece sono arrivati duri attacchi alla produzione, annunciando che farà ricorso legalmente per quanto accaduto.