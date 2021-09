La Fazenda, Dayane Mello molestata si lascia andare ad un nuovo sfogo: "Non posso mollare"

L’esperienza a La Fazenda si sta rivelando più difficile del previsto: Dayane Mello è rimasta vittima di molestie da un concorrente che le ha messo le mani addosso approfittando di un momento in cui la donna era poco lucida. Nego Do Borel, cantante che ha già la fedina penale sporca di varie denunce, l’ha importunata e vedendosi rifiutato ha avuto uno scatto d’ira lanciandole contro un secchio.

Nei video che continuano a fare il giro dei social si vede Nego Do Borel accanto a Dayane Mello. Più volte si è avvicinato a lei, tentando di accarezzarla e baciarla, ma la modella l’ha respinto. In queste ore sui profili social dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip è apparso un lungo comunicato dove si annunciano provvedimenti contro il cantante e si chiede che venga presa, da parte del reality show brasiliano, una posizione di condanna di quanto è accaduto.

La Mello è destabilizzata e si è lasciata andare a un lungo sfogo con alcune compagne d’avventura ripensando a quanto sia stata difficile la sua vita. È venuto a galla, dunque, lo stesso dolore che aveva funestato la sua partecipazione al reality più spiato d’Italia. Ha spiegato anche che quando affronta per lavoro esperienze negative, come il trattamento rivoltante che sta ricevendo a La Fazenda, non può concedersi il lusso di mollare.

Vorrebbe tanto una vita normale ed essere felice di nuovo, ma così è difficile. Sono anni che lavora per aiutare suo padre, la sua famiglia, ha tutto sulle sue spalle perché la vedono come la più forte e non può mollare proprio ora. Aline Mineiro ha provato a consolarla, invitandola a non vergognarsi per i suoi sfoghi e a non riempirsi la testa di pensieri negativi come quelli di pensare di aver sbagliato qualcosa.

Non è chiaro cosa succederà nelle prossime ore, ma tante cose non tornano. Tra queste, il fratello di Dayane ha invitato tutti a non far rumore perché potrebbe essere compromessa la vittoria del reality da parte della sorella.