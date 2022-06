La fattoria, il reality potrebbe tornare in TV con la conduzione di Nicola Savino

Ascolta questo articolo

Nicola Savino, insieme a Vladimir Luxuria, è tra gli opinionisti dell’ultima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Tra l’altro l’opinionista sta ricevendo numerosi complimenti da parte del pubblico per via del suo incredibile affiadamento sia con Vladimir che con Ilary.

Proprio per questo motivo circolano svariate voci sul futuro di Nicola Savino come possibile conduttore di un programma Mediaset. L’ultimo suo programma condotto è sulla rete diretta da Pier Silvio Berlusconi è “Back to school“, andato in onda su Italia 1, in cui 25 personaggi famosi si sono sottoposti all’esame di 5ª elementare, interrogati da una commissione d’esame composta da maestri dopo una serie di lezioni e test svolti sui banchi di scuola.

Il futuro di Nicola Savino

Intanto secondo il sito “Il Giornale” TV8 starebbe cercando di far ritornare in onda “La fattoria” e vorrebbe affidare la conduzione proprio a Nicola Savino: “Tra le novità della prossima stagione televisiva su Tv8 approderà Nicola Savino con un nuovo game in access e la riproposizione del reality ‘La Fattoria’”, voce poi riportata anche da “CheTvFa“.

Invece in passato da “Dagospia” gli è stato accostato un altro reality dedicato al mondo della musica: “Dalle parti di via Rogoredo gira voce che Tv8 avrebbe messo nel suo mirino un titolo molto amato sui social: “Music Farm”. L’ultima edizione del reality musicale è andata in onda nel 2006 e in queste ore sarebbe in corso una discussione proprio con la tv satellitare. Nessuna certezza ma se l’operazione dovesse ottenere l’ok, in pole position per la conduzione ci sarebbe Nicola Savino”.

Il futuro di Nicola Savino quindi resta ancora oggi un’incognita, ma sicuramente i telespettatori ne sapranno di più dopo la diretta finale de “L’isola dei famosi” che, salvo clamorosi colpi di scena, andrà in onda negli ultimi giorni di giugno.