La Dottoressa Giò: la decisione di Mediaset sul seguito della fiction

Martedì 29 gennaio 2019 è andata in onda l’ultima puntata della Dottoressa Giò 3, in questa puntata molti dubbi hanno travato risposta e la vita dei protagonisti si è evoluta. La dottoressa Giò ha trovato l’amore con la persona meno probabile.

Gli specializzandi hanno trovato la loro strada. Alla fine della puntata, sono stati lasciati dei punti in sospeso che fanno presagire la possibilità di un seguito. Un esempio di fatto in sospeso è lo stupro, subito dalla giovane puericultrice per mano del medico rianimatore, non denunciato nonostante i tentativi della Dottoressa Giò. Un altro evento in sospeso è il ritorno della ex-moglie del primario con l’intento di ritornare una coppia ma, proprio nel momento in cui l’uomo ha iniziato una relazione con Giò. Altra grande domanda è chi vincerà il nuovo concorso per primario di ostetricia e ginecologia? La spunterà la dottoresssa Giò o il precedente Primario?

Il pubblico si sta domandando prima di tutto se ci sarà un seguito alla fiction Mediaset, visti i punti in sospeso della fiction i fans credono e sperano ci sia presto un seguito. Secondo spoiler che circolano sul web sembra che il seguito sia già in fase di scrittura, bisogna sottolineare che non c’è stata nessuna comunicazione ufficiale da mediaset sul futuro della fiction.

Quando la serie era in fase di programmazione la mediaset aveva specificato che erano stati girate solo 4 puntate per verificare il gradimento degli spettatori ed eventualmente fare un seguito più lungo in un secondo tempo. La serie “La Dottoressa Giò” ha affrontato temi molto importanti come omossessualità, omofobia, violenza sulle donne, femminicidi e l’importanza dei “centri donna”. Tutti temi molto importanti e trattatti frequentementi da Barbara D’Urso nelle sue trasmissioni.

Sembra che la decisione sul seguito dipenda dagli ascolti che sembrano essere stati buoni ma non sensazionali quindi, al momento non ci sono comunicazioni certe se non la completa disponibilità della D’Urso di fare il seguito.