"La Dottoressa Giò", flop di ascolti per la prima puntata: perde contro Rai 1

Nella giornata del 14 gennaio Barbara D’Urso è ritornata nuovamente in prima serata con “La Dottoressa Giò”. Intorno alla commedia drammatica c’è stata tanta curiosità, grazie all’enorme mole di pubblicatà fatta dalla protagonista durante la conduzione di “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”.

La prima puntata però non ha registrato degli ascolti che fanno gridare al miracolo. Infatti, secondo i dati “Auditel”, la Dottoressa Giò ha registrato solamente 3.046.000 spettatori con uno share del 12.6%. Non vince nemmeno la sfida della prima serata, poiché su Rai 1 la partita di Coppia Italia tra il Napoli ed il Sassuolo (finita 2-0 per i Partenopei) ha registrato 3.534.000 milioni di telespettatori con uno share che tocca il 14.1%.

L’entusiasmo di Barbara D’Urso e Giancarlo Scheri

I risultati, seppure non sono stati eccezionali, sembrano aver soddisfatto la conduttrice di “Pomeriggio Cinque”. “Barbarella” ha infatti dichiarato, sul proprio profilo ufficiale d’Instagram, di essere felice per gli ascolti registrati sia per “La Dottoressa Giò” che per “Domenica Live”. In seguito, arriva un comunicato con i complimenti di Giancarlo Scheri, attuale direttore di Canale 5.

Questo è l’entusiasmo mostrato da Barbara D’Urso su Instagram: “Domenica Live torna dopo più di un mese di assenza ed è subito il programma più visto della sua fascia!!! Nonostante il cambio d’orario!!!! Picchi di quasi 2 milioni e mezzo di spettatori!! E grazie per il grande affetto con cui avete seguito la prima puntata della Dottoressa Giò!! Eravate in 3 milioni e mezzo nonostante la partita!!”

In seguito, Mediaset pubblica un comunicato spiegando dettagliamente gli ascolti e poi arriva un messaggio da Giancarlo Scheri: “Barbara conferma una volta in più la sua grandezza e la sua duttilità, dimostrando il suo talento a 360 gradi. “Dottoressa Giò” si è dimostrato un prodotto d’appeal e di grande efficacia narrativa. Complimenti a Barbara, a tutta la fiction Mediaset e Picomedia che ha realizzato una serie così amata e a tutto il gruppo Videonews che, quotidianamente, accompagna Barbara nei contenitori di day time”.