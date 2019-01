La Dottoressa Giò, anticipazioni puntata del 20 gennaio: un nuovo piano per distruggere Giorgia Basile

Eccoci arrivati alla seconda attesissima puntata della fiction Mediast con protagonista principale Barbara D’Urso “La dottoressa Giò“, che andrà in onda domenica 20 gennaio alle 21,25 circa su Canale 5 e le cui anticipazioni svelano che sarà architettato un piano per gettare cattiva luce sulla dottoressa Giorgia Basile.

Ancora una volta la dottoressa Giò è impegnata a dover combattere chi le vuole del male, chi mina e mette in dubbio la sua credibilità professionale, come faranno Anna Torre – interpretata da Camilla Ferranti – e Francesca – interpretato da Desirée Noferini – che metteranno in atto un piano per distruggerla.

Nuovi guai per la dottoressa Giò

Oltre alla profesione dell’amata dottoressa c’è tanto altro in gioco, perché anche il Centro Donna potrebbe rischiare, infatti pur di realizzare il suo progetto Giorgia si metterà contro dei medici molto potenti ed influenti, che le metteranno i bastoni tra le ruote, ostacolando in ogni modo l’ambito ed importante progetto.

Le anticipazioni della seconda puntata della fiction “La Dottoressa Giò” – che andrà in onda domenica 20 gennaio in prima serata su Canale 5 – svelano che Giorgia passerà delle giornate difficili, infatti sarà in grave pericolo. Il finanziamento per il Centro Donna è in dubbio, infatti l’assessore Caretti è incerto se finzanziare l’iniziativa di Giorgia oppure destinare i fondi a disposizione per il polo robotico si Sergio Monti.

Una sfida che vedrà impegnate anche Francesca e Anna, che agiranno in modo scorretto. Giorgia si troverà alle prese con un caso complicato, riguardante una sua paziente affetta da una patologia pericolosa. Una nuova denuncia penderà sul capo del chirurgo che verrà denunciato dall’avvocato Mattioli, a causa di un intervento chirurgico. Intanto per chi si fosse perso la prima puntata del 13 gennaio della fiction con protagonisti Barbara D’Urso Cristofer Lambert potrà rivederla collegandovi al sito di Mediasetplay oppure scaricando l’apposita applicazione.