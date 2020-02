La domenica Ventura, Simona conferma: "Qualcuno ha stoppato la mia partecipazione a Sanremo"

Anche se la settantesima edizione del “Festival di Sanremo” ha calato il sipario, le critiche e le polemiche intorno alla kermesse musicale più importante d’Italia, non accennano a placarsi. Indubbiamente a fare notizia, oscurando di fatto la vittoria di Diodato, è la lite tra Morgan e Bugo, con quest’ultimo che ha lasciato il palco dell’Ariston durante l’esibizione.

Ma non è finita così, difatti ad alimentare ulteriormente le polemiche ci ha pensato Simona Ventura. Nelle scorse settimane il gossip che è trapelato, vedeva l’esclusione di super Simo tra le dieci donne che avrebbero affiancato Amadeus durante le cinque serate del Festival della canzone italiana. Insomma la Ventura sarebbe stata esclusa e dunque boicottata la sua presenza.

Se fino a questo momento la notizia era solo un gossip, voci di corridoio che si rincorrevano, da adesso non è più così, difatti Simona Ventura ha ufficialmente confermato la sua esclusione da Sanremo. Durante la puntata domenicale de “La domenica Ventura“, la conduttrice ha dichiarato: “Mi avevano invitato a Sanremo, ma qualcuno ha stoppato la mia partecipazione“.

E ha poi aggiunto: “Ma va bene così, va bene così“. Simona Ventura ha solo confermato i rumors che nelle ultime settimane si sono rincorsi, ma non ha aggiunto altro, nè ha spiegato la motivazione alla base della sua esclusione. La conduttrice, che è tornata da poco in Rai dopo una parentesi a Mediaset, si è vista sfumare la partecipazione, per una sera, come valletta accanto ad Amadeus.

In passato Simona ha già sceso la famosa scalinata che porta sul palco del teatro Ariston, difatti nel 2004 ha condotto il “Festival di Sanremo” da sola, ricoprendo il ruolo di conduttrice ufficiale senza essere affiancata da nessun’uomo. Le cose non sono andate allo stesso modo per la settantesima edizione e chissà che, se dovesse esserci l’Amadeus bis, non si rimedi all’esclusione e finalmente la Ventura potrà salire sul palco dell’Ariston.