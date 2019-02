La domenica di Rai 1 sarà all’insegna delle sorelle Bertè

Le sorelle Bertè nelle ultime settimane stanno riscuotendo una grande popolarità. Loredana per il suo ritrovato successo, dimostrato ulteriormente durante le serate del Festival di Sanremo; la compianta Mia Martini invece è tornata al centro delle discussioni dopo la recente messa in onda del film a lei dedicato “Io Sono Mia”. Si continuerà a parlare di Loredana e Mia in televisione anche domenica prossima.

Loredana Bertè, che ha mostrato grande entusiasmo per la produzione del film dedicato alla amatissima sorella, sarà ospite di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, in onda su Rai 1 nella prima serata di domenica. E’ la sua terza presenza in questa stagione del programma di Rai 1. L’occasione sarà buona per riascoltare il suo brano sanremese “Cosa Ti Aspetti Da Me”, parlare dei suoi progetti professionali futuri (riedizione dell’album “Libertè” e tour teatrale in partenza da marzo). Difficile escludere che Loredana possa parlare ancora una volta della sorella, del lo ro rapporto artistico e non.

Mara Venier di contro, dopo aver incassato il rifiuto di Loredana a partecipare alla puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo andata in onda domenica scorsa, ospiterà in studio Olivia Bertè. Ampio spazio sarà dato al ricordo di Mia Martini durante il contenitore pomeridiano di Rai 1. Prevista anche la presenza di Serena Rossi che interpreterà, ancora una volta, “Almeno Tu nell’Universo”.

Ancora tanto spazio riservato al Festival di Sanremo con la presenza a Domenica In di Arisa, Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi.

Quella che ci aspetta è ancora una volta una domenica con protagonista la buona musica italiana, complice il recente successo del Festival di Sanremo ed il meritato successo della fiction dedicata a Mia Martini che ha permesso alla sua indimenticabile musica di tornare ad essere ascoltata anche dai meno giovani che di questa Artista conoscevano ben poco.