"La Confessione": Simona Ventura si racconta

Simona Ventura, attraverso una lunga intervista al programma televisivo condotto da Peter Gomez “La confessione”, in onda sul Canale nove, ha parlato dei suoi ultimi successi personali e sentimentali e delle questioni giudiziarie con Fabrizio Corona. La conduttrice televisiva, tornata in Rai nel 2019, ha presentato la sesta edizione del talent show “The Voice of Italy” e subito dopo la quarta edizione del reality show “Il collegio”.

Simona si trova a vivere un periodo molto felice anche daò punto di vista sentimentale: dopo la conclusione della lunga storia d’amore con Gerò Carraro (figlio di Nicola, marito di Mara Venier) ha iniziato una relazione con Giovanni Terzi, con il quale convolerà a nozze nel 2020.

La presentatrice piementose ha iniziato l’intervista ripercorrendo la sua importante e lunga carriera televisiva, nel corso della quale ha avuto modo di collaborare con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui l’ex agente dei vip Lele Mora. Queste le parole di Simona: “Quando è cominciato il successo di Costantino e Daniele, che non si basava sul talento ma altro, Lele si è trovato in un vortice che l’ha sopraffatto. Non avevo più voglia di stare con quell’agenzia. (…) Ho chiamato Lele e gli ho detto: ‘Fai una scelta. O me o altre persone’ e lui ha scelto le altre persone”.

Attraverso Lele Mora Simona ha avuto la possibilità di conoscere anche il re dei paparazzi Fabrizio Corona (che attualmente si trova in un Istituto di cura vicino Monza). La conduttrice di “The Voice” ha rivelato di aver avuto diverse problematiche con l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, poi trasformate in questioni giudiziarie. Secondo Simona, Fabrizio è stato “diabolico, ma non intelligente”, dato che la sua foga, il desiderio di accrescersi sempre di più e guadagnare continuamente una maggiore quantità di denaro lo ha fatto sbagliare tantissimo.

Simona ha concluso poi l’intervista spiegando il motivo per il quale, secondo lei, è così amata dal pubblico di telespettatori italiani. La futura moglie dello scrittore Giovanni Terzi ha rivelato che il motivo è individuabile nella sua lealtà ed incapacità di fingere anche in televisione. Secondo Simona il pubblico l’ha vista: “soffrire, riemergere, rinascere tante volte”.