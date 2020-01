La confessione, Paola Barale smentisce un presunto flirt con Maria De Filippi

Durante la fine degli anni ’90 e i primi del 2000 si parlava spesso di una presunta relazione sentimentale tra Maria De Filippi e Paola Barale. Infatti, nel periodo in cui la showgirl era al timone di “Buona Domenica” in tanti parlavano di un presunto amoroso con “Queen Mary” e Maurizio Costanzo.

Negli ultimi anni questo flirt si è fatto sempre più insistente, poiché Paola Barale in una intervista ha dichiarato di essere pronta anche a mettersi con una donna se innamorata. L’ex compagna di Raz Degan comunque, in questi giorni, rilascia alcune parole da Peter Gomez nella trasmissione “La confessione”, ritornando nuovamente sull’argomento di Maria De Filippi.

Paola Barale parla di Maria De Filippi

Incalzata da Peter Gomez, Paola Barale spiega come secondo lei sia nata questa voce: “Mi sono già fatta un’idea. Però sono una persona con un senso del pudore molto alto, non mi va di parlare di altre persone che non hanno mai avuto voglia di parlare di questo. All’inizio non capivo. Perché io non conosco bene la signora De Filippi. L’avrò vista sì e no 10 volte, ma solo in studio. Forse sono andata più volte con Maurizio a pranzo, per parlare di lavoro, ma mai a casa loro”.

Nonostante queste parole, Paola Barale dichiara che ogni leggenda metropolitana nasconda sempre un fondamento di verità. Secondo lei questo rumor nasce dai comportamenti di altre persone che gravitavano attorno al suo personaggio, che potevano lasciare pensare agli altri che questa cosa potesse essere vera.

La Barale parla anche di Gianni Sperti, il suo ex compagno. In questa circostanza dichiara di essersi lasciata con lui poiché l’attuale opinionista della trasmissione “Uomini e Donne” voleva formare una famiglia, mentre lei aveva altre priorità. Secondo la showgirl i bambini vanno fatti solamente quando c’è stabilità, mentre lui durante la relazione era emotivamente distaccato.