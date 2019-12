La Confessione, Fedez rivela i motivi della rottura con J-Ax e Fabio Rovazzi

Il celebre rapper Fedez è tornato alla ribalta della cronaca per alcune rivelazioni shock fatte nel corso di una recente intervista rilasciata al programma “La Confessione” – condotto da Peter Gomez -, dove dopo aver rivelato di alcuni particolari della sua salute – la scoperta di essere a rischio sclerosi multipla -, è tornato a parlare della rottura con i suoi amici di sempre – e soci – J-Ax e Fabio Rovazzi.

Dopo la rottura professionale ed artistica del trio, per molto tempo J-Ax, Fabio Rovazzi e Fedez hanno preferito non rispondere alle domande poste loro dalla stampa circa i veri motivi che hanno portato alla rottura del loro sodalizio professionale. A distanza di anni, però il marito di Chiara Ferragni ha voluto fare dei chiarimenti.

Fedez, la verità sulla rottura con J-Ax e Fabio Rovazzi

Nel corso dell’intervista rilasciata a “La Confessione” – il nuovo programma in onda su Nove – Federico Lucia – questo è il vero nome di Fedez – ha rivelato di aver sofferto molto a causa del distacco dai suoi due amici e colleghi, tanto da aver dovuto ricorrere all’aiuto dei famigliari oltre che dei professionisti.

Fedez esordisce dicendo: “Non ho perso un socio, con J-Ax e con Fabio Rovazzi ho perso un pezzo della mia famiglia acquisita. Io e J-Ax c’eravamo separati dal nostro manager e abbiamo aperto un’agenzia, un clima fantastico“. Poi Fedez ha raccontato che è entrato nel gruppo anche Rovazzi, con cui ha instaurato una splendida amicizia, tanto da considerarlo il suo migliore amico.

Circa i motivi della rottura, Fedez si mette in discussione, ammettendo di non sapre se le cause possono essere addebitabili anche al suo carattere, spesso impulsivo. Poi però l’artista lancia una frecciatina: “L’altro motivo è che probabilmente non servivo più“. Il rapper ha raccontato di essersi trasferito per 5 mesi nel USA con Chiara Ferragni, che in quel periodo era incinta di Leone.

Federico ammette che in quel periodo era più esposto alle sue fragilità e poco lucido. Quando lui partì per Los Angeles, il loro legale aprì una società speculare alla sua, che si occupa di management e discografia. Uno sgambetto che Fedez proprio non si aspettava. Ma non è tutto. Stando al racconto che ha fatto il cantante ai microfoni de “La Confessione” ci sarebbe molto altro.

Durante la sua permanenza negli Usa, Fedez ha scoperto non solo che c’erano diversi problemi economici, ma che il suo legale aveva anche problemi con la madre del rapper che lavorava con loro. Fedez ammette: “Sono arrivato a mettere in discussione mia madre“, solo in un secondo momento ha capito che il legale voleva diventare il suo manager.

Dopo questa consapevolezza è arrivata la vendetta, infatti mentre Fedez si allontanava da questa persona, lui convinceva J-Ax e Rovazzi a unirsi alla sua nuova società. Fabio Rovazzi non si è più fatto sentire con Fedez dopo questi avvenimenti, neanche in occasione della nascita di Leone o della notizia che il bambino rischiava la sordità.

Solo J-Ax ha mandato un messaggio a Fedez nel momento in cui è nato Leone. Federico non capisce neanche per quale motivo Fabio Rovazzi abbia mentito ai microfoni di Radio Deejay, quando gli é stato chiesto se avesse fatto gli auguri a Fedez per la nascita del figlio. Lui rispose di si, ma la verità – raccontata da Fedez – è che Rovazzi non si fece proprio sentire.