La Confessione, Fedez racconta con forza un suo grande dolore: "Sono a rischio sclerosi multipla"

Nella puntata del giovedi 5 dicembre del programma “La Confessione”, condotto da Peter Gomez sul canale Nove, il giovane rapper Fedez si è lasciato coinvolgere in una lunga intervista dal finale poco sereno. Il conduttore ha parlato con Fedez della sua carriera, del suo nuovo ruolo di marito e padre, fino ad arrivare una triste scoperta fatta dopo l’esito di un controllo medico.

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, è partito dalla periferia di Milano fino a conquistare il successo nazionale infatti attraverso i suoi brani, sinceri e ribelli, è riuscito a diventare un personaggio molto seguito, principalmente dai più giovani. Già a 30 anni è riuscito a costruirsi una carriera molto soddisfacente e una famiglia ricca di amore soprattutto dopo la nascita del figlio Leone che ha portato alla coppia una gioia infinita.

Durante l’intervista, Fedez ha descritto nei particolari quale tipo di patologia gli è stata diagnosticata e con molta precisione ha raccontato il fenomeno riscontrato nel corso del controllo: “Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielinizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla“.

Il conduttore ha posto attenzione sui programmi futuri del rapper che, nonostante il turbamento, ha dimostrato di avere le idee chiare, tanto da avviare i suoi progetti attuali verso battaglie che meritano tanta considerazione: “Ti trovano questa cosa e ti dicono: ‘guarda, devi stare sotto controllo’ perché può essere, come no, che si tramuti in sclerosi. Questo è stato per me il motivo per iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie”.

Naturalmente la notizia ha stravolto la vita di Fedez e della sua bellissima moglie Chiara Ferragni, ma nonostante tale preoccupazione la coppia sta affrontando questo periodo con molto coraggio e tanta determinazione. L’ex giudice di X Factor, amatissimo dal pubblico, ha affermato con grande consapevolezza di aver trovato in questa sconvolgente notizia un impulso a guardarsi dentro.

In queste circostanze il dolore diventa una via per scoprire un nuovo volto della vita, forse quello più sincero. Come ha confessato Fedez, tale notizia, seppur amara, è risultata per lui molto utile per esplorare nuovi lati del suo carattere e per scoprire inediti stimoli atti a maturare ancora di più. L’intervista si è caratterizzata per lo spessore emotivo che ha portato Fedez a commuoversi e ad aprirsi maggiormente con l’intervistatore su tematiche non facili come: amicizie finite; politica; salute e famiglia.