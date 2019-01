La Compagnia del Cigno, la nuova fiction di Rai Uno

Lunedì 7 e martedì 8 gennaio su Rai 1 andranno in onda i primi episodi di una fiction completamente dedicata al mondo della musica classica, dei sacrifici, dei compromessi, ma anche dell’amore verso questa disciplina. La serie si intitola La Compagnia del Cigno. Vediamo chi sono gli interpreti, la trama e tutte le novità in merito.

La Compagnia del Cigno è diretta da Ivan Cotroneo e consiste in sei episodi. Una serie che racconta la storia di sette adolescenti, molto diversi sia per il temperamento che per l’estrazione sociale, ma che sono tutti accomunati da una unica grande passione, ovvero l’amore per la musica classica. Sono sette adolescenti che studiano al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e sperano di sfondare in questo mondo. Sono giovanissimi e devono affrontare momenti duri e di stress che questo mondo comporta.

Le riprese sono cominciate il 26 febbraio 2018 ed è stata presentata in conferenza stampa il 17 dicembre. Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction, la presenta in questo modo: Un racconto di formazione epico che parla di un gruppo di ragazzi, fra i 15 e i 18 anni, nel transito che li prepara al futuro di fronte a due sfide: mettere alla prova il talento e imparare che si vince insieme.

Il titolo della serie prende il nome dall’epiteto con cui Giuseppe Verdi veniva conosciuto, ovvero “Il cigno di Busseto”. La storia prende il via quando Matteo, da Amatrice, giunge a Milano per studiare musica al Conservatorio e giunge in un mondo di musica, amori, amicizia, ma anche tante rivalità e rivalsa. Gli attori sono tutti giovani studenti di musica, che sono stati scelti in seguito a un lavoro di casting in varie scuole e licei musicali di tutta Italia.

Il cast è ricco di tantissimi attori conosciuti e amati al grande pubblico: Alessio Boni, il maestro intransigente, ma anche un esempio per i ragazzi, Anna Valli, Alessandro Roja, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotti, Marco Bocci, Rocco Tanica e anche Giovanna Mezzogiorno. Una serie che vede anche il coinvolgimento dell’orchestra della Rai, la Youth Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, compreso anche Mika, autore della colonna sonora.