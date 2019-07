"La compagnia del cigno 2" si farà, ecco tutte le novità

Dopo il grande successo e i consensi ottenuti in seguito alla prima stagione e qualche rumors in cui si parlava di una seconda stagione, ora è ufficiale. Sta per arrivare la seconda serie de “La compagnia del cigno”, come confermato dallo stesso sceneggiatore e ideatore della fiction, ovvero Ivan Cotroneo, ospite al Festival di Giffoni. Ecco cosa ha raccontato e tutte le novità riguardo il cast e i vari personaggi.

A svelare il seguito della fortunata serie della Rai sull’amore e i sacrifici della musica classica, ci ha pensato lo sceneggiatore e ideatore, ovvero Ivan Cotroneo, uno degli ospiti del Film Festival di GIffoni che si sta tenendo in questi giorni. Proprio il regista è riuscito a sorprendere il pubblico con questa fiction che vede all’esordio ragazzi giovani appartenenti ai conservatori e licei musicali d’Italia.

Cotroneo si è espresso in questo modo sul ritorno della seconda serie della fiction: “Io e Monica stiamo scrivendo la seconda stagione de La compagnia del Cigno con tutto il cast della serie prodotta da Indigo Film“. La nuova serie punta sul vissuto dei ragazzi, il consolidamento di nuove amicizie, oltre all’ingresso di nuovi personaggi che movimenteranno le varie vicende.

Sono proprio i nuovi personaggi che entrano a far parte della nuova stagione il motore da cui partire creando nuove storie e vicissitudini. In questi giorni si stanno svolgendo anche i casting che hanno sede in vari conservatori d’Italia, come già successo con i volti della prima serie a cui il pubblico si è affezionato.

Sono riconfermati tutti i protagonisti e gli attori della prima serie, a cominciare dal perfido maestro di musica interpretato da Alessio Boni e da Anna Valle. Inoltre, Boni, oltre a questa fiction, è uno degli attori di punta delle fiction della Rai, in quanto impegnato su tantissimi fronti: da Il prezzo del coraggio sulla figura di Ambrosoli sino alla seconda stagione de La strada di casa.