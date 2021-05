"La Compagnia del Cigno 2", finale di stagione: verità sul caso Teoman, gli allievi difendono Marioni

Sta per giungere al termine la seconda stagione della fortunata fiction “La Compagnia del Cigno” che, nel corso della sesta e ultima puntata di domenica 16 maggio, metterà un punto sulle storie dei principali protagonisti. L’appuntamento sarà caratterizzato da due rilevanti episodi rispettivamente intitolati “La forza della tempesta” e “La verità” che porteranno i telespettatori a scoprire il grande e attesissimo finale di stagione.

Nella prima parte della puntata, Luca Marioni vivrà momenti di grande difficoltà in quanto considerato responsabile della morte del collega Teoman Kayà. La moglie Irene farà di tutto per sostenere il suo uomo, ma anche per lei non sarà facile affrontare il peso del pregiudizio della gente. Ad aggravare lo stato d’animo di Irene è il rancore nutrito dalla sua amica Gabriella che, follemente innamorata di Teoman, non riesce ad accettare l’idea che l’uomo ha ingannato i suoi sentimenti.

Nonostante le difficoltà, Irene non permetterà a nessuno di distruggere la serenità della sua famiglia e andrà personalmente alla ricerca della verità, proprio per dimostrare che suo marito non è quel “mostro” che tutti vogliono condannare. Intanto, per la giovane Sofia si avvicina sempre di più il momento del parto e, insieme ai suoi amici, offrirà il suo notevole contributo per far emergere l’innocenza del professore Marioni. La ragazza riesce a spronare l’ispettrice Modiano affinché non si limiti a valutare superficialmente la realtà dei fatti.

Nella seconda parte dell’appuntamento, Luca inizia ad arrendersi e, fortemente provato dalla delusione e dal dolore, si rassegna al suo destino. A differenza degli adulti, i ragazzi risultano essere molto determinati e forti al punto da impegnarmi al massimo per far scagionare il loro maestro rischiando personalmente di incorrere in qualche rischio. L’ispettore Modiano, forzata dalla testardaggine della “Compagnia”, deciderà di riaprire le indagini cosi da spalancare un grande varco di speranza per il professore

Marioni che finalmente avrà la possibilità di dimostrare la sua innocenza. Infine, il solidale gruppo di amici dovrà affrontare nuove e sorprendenti sfide: Matteo e Sofia iniziano a fare i conti con la loro nuova figura di genitori; Barbara cerca di ottenere il perdono di Domenico; Rosario vive con serenità il suo amore lontano dagli ostacoli familiari; Sara scopre un inedito lato della sua persona, capace di oltrepassare qualunque difficoltà; Robbo rivaluta l’amore e comprende maggiormente tutte le sue sfumature.