"La cattedrale del mare" arriva su Canale 5, il kolossal è ispirato dal libro di Falçones

Dal 19 maggio 2020, per quattro intensi appuntamenti, verrà trasmessa su Canale 5 la serie TV “La cattedrale del mare”, ispirata dall’omonimo bestseller di Ildefonso Falçones che, come il libro, è divisa in quattro parti: Servi della gleba; Servi della nobiltà; Servi della passione e Servi del destino.

Diretti dal noto regista Jordi Frades, gli otto episodi sono caratterizzati da un lavoro notevolmente minuzioso e sontuoso: le riprese vantano la presenza di 2.500 comparse, 2.000 costumi e 220 animali. Il kolossal spagnolo si è avvalso dei migliori tecnici che hanno curato dettagliatamente la vasta scenografia e l’80% delle scene sono state girate tra Madrid, Aragona e Catalogna. La produzione ha già vinto due importanti premi: l’Iris Awards 2018 per la migliore produzione e il Gaudi Awards 2020 come miglior TV Movie. Il cast è composto dai celebri nomi della televisione e del cinema spagnolo dal calibro di: Aitor Luna; Daniel Grao; Silvia Abascal; Maria Pou; Pablo Derqui; Andrea Duro; Michelle Jenner e molti altri.

Ambientata nel XIV secolo, “La cattedrale del mare” narra la vita di Arnau Estanyol, figlio di un contadino che, spinto dalla desiderio di riscattarsi, farà di tutto per rivoluzionare il suo status sociale. Rifugiatosi nel quartiere della Ribera, di Barcellona, il giovane Arnau riuscirà con estremo sacrificio ad ottenere il titolo di Barone e di Console del Mare.

La sua scalata sociale prosegue parallelamente alla costruzione della Cattedrale di Santa Marìa del Mar, in una Barcellona che vive un momento di grande prosperità. La chiesa viene realizzata per volere degli abitanti del posto e Arnau darà un grande contributo: inizialmente come bastaix (portatore di pietre) e, infine, come finanziatore per l’ultimazione.

La trama, potente e intesa, ruota intorno a grandi sentimenti contrastanti: odio e amore, fede ed eresia; povertà e ricchezza; fedeltà e tradimento. Nel terribile periodo dell’Inquisizione spagnola, Arnau dovrà affrontare le insidie dei propri nemici che, preoccupati per i propri interessi, faranno di tutto per ostacolare l’ascesa del coraggioso protagonista.