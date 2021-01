"La Caserma", nel nuovo docu-reality di Rai 2 anche alcuni ex Collegiali

Dopo il grande successo ottenuto con la quinta stagione de “Il Collegio”, la Rai decide di puntare nuovamente sui giovani, con un nuovo programma incentrato proprio sui millenials e intitolato “La Caserma“. Il programma, in partenza a fine gennaio, è un adattamento della trasmissione inglese “Lads’ Army” ed è ambientata a Levico, in provincia di Trento.

21 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 22 anni, di cui 15 ragazzi e 6 ragazze, vivranno sotto le regole rigide di una caserma, realizzata in un vecchio edificio scelto dalla produzione del programma. Le dinamiche del reality saranno ridotte al minimo: no, infatti, a nomination ed eliminazioni e ovviamente anche i social network saranno off limits per i ragazzi che hanno deciso di sottoporsi a questa nuova avventura.

Inoltre, i partecipanti dovranno indossare sempre la divisa e affrontare vari tipi di prove di carattere militare, scelte dai sei istruttori del programma nonché ex militari, le armi utilizzate però saranno finte. Ciò che il programma mira ad insegnare a questi ragazzi è lo spirito di gruppo, la disciplina ed il rispetto delle regole, tutte qualità che sembrano mancare alla nuova generazione, come ha dimostrato l’esperimento de “Il Collegio”.

Proprio a proposito de “Il Collegio”, in queste ultime ore è trapelato un altro curioso fatto: tra i 21 ragazzi selezionati, infatti, ci saranno alcune star dell’esperimento sociale di Rai 2. Stiamo parlando di George Ciupilan, partecipante della quarta stagione de “Il Collegio”, accanto a lui ci saranno i Lapresa Twins, ovvero Nicholas e William, molti noti tra i più giovani in quanto i due contano su Tik Tok oltre 6.7 milioni di followers.

Per quanto riguarda l’epoca in cui “La Caserma” sarà ambientata non si hanno ancora informazioni certe e non si sa quindi se come è accaduto per “Il Collegio” il programma sarà ambientato nel passato oppure ai giorni nostri.