"La Caserma" , la prima puntata stasera su Rai 2

Dopo il successo riscosso da “Il Collegio” la RAI propone un nuovo reality italiano con e per i ragazzi. Il nuovo format racconta l’addestramento e la vita militare in un’epoca in cui nel nostro paese non vi è più la leva obbiligatoria. Protagonista la cosiddetta generazione Z , quella dei post adolescenti e mira a raggiungere il pubblico under 30.

La prima puntata andrà in onda mercoledì 27 gennaio, alle 21.20 su Rai2, a cui seguiranno altre 5 serate.Durante la trasmissione assisteremo alla nascita di amicizie e relazioni più o meno complesse ma i partecipanti dovranno sottostare anche a regole rigide e pressanti perchè nella vita militare dovere, disciplina e allenamento sono le priorità.

Come da consuetudine il tutto verrà raccontato da una voce narrante, Simone Montedoro. A differenza de “Il Collegio” non vi è un’ambientazione temporale specifica e il programma tende a sottolineare non tanto la location, per quanto suggestiva ( le riprese sono state effettuate a Levico in provincia di Trento), quanto gli aspetti positivi e negativi di un percorso costellato di fatiche ma anche di soddisfazioni.

Parteciperanno al reality quindici ragazzi e sei ragazze, di età compresa tra 18 e 23 anni, provenienti da tutta Italia, fra loro anche qualche volto noto agli appassionati di reality o al pubblico del web. I giovani saranno guidati da cinque istruttori (Simone Cadamuro, Germano Capriotti, Deborah Colucci, Giovanni Rizzo, Salvatore Rossi) coordinati da un severissimo istruttore capo, Renato Daretti.

Non solo un “gioco” ma una vera e propria sfida per crescere e dimostrare il proprio valore.I nostri beniamini si troveranno ad affrontare duri addestramenti, percorsi ginnici, escursioni, camouflage, arrampicate e prove di forza e di coraggio. Emergeranno screzi, difficoltà e sarà difficile non cedere, ma ne vedremo delle belle!

Trenta giorni per superare i propri limiti, non solo fisici ma anche psicologici. Scopo del programma sarà la formazione di un gruppo capace di lavorare in sinergia, studiare strategie, collaborare e agire nel rispetto dei ruoli e delle necessità. Il programma è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso.