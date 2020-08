"La Casa di Carta" chiude dopo cinque stagioni, l’annuncio di Netflix

Dopo cinque stagioni ed un successo mondiale inaspettato, Netflix annuncia la fine del popolare telefilm “La Casa di Carta”. Le riprese della quinta stagione dello show inizieranno il 3 Agosto, e pare che le location del set saranno sparse tra Spagna, Danimarca e Portogallo.

Alex Pina, il creatore e produttore esecutivo del telefilm, ha confermato:“Abbiamo pensato più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il Professore alle corde e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili.” La decisione di porre fine alla serie non è stata quindi improvvisa, ma è arrivata a seguito di un lungo periodo di riflessioni e decisioni su come portare avanti la storia. “Il risultato è la Parte 5 di La Casa di Carta. La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione è quella più eccitante ed epica di sempre,” promette Pina.

Quando abbiamo lasciato la serie, il team del Professore stava dichiarando guerra alle autorità durante il loro colpo alla Banca di Spagna, mentre l’ispettore Alicia Sierra aveva scoperto il nascondiglio del Professore. Un colpo iniziato per salvare Rio era finito per costare la vita a Nairobi, e lo show entrerà adesso in acque inesplorate, andando oltre il colpo e concentrandosi sulla vendetta per la sua morte. “Stiamo andando da un gioco di scacchi – una strategia intellettuale- ad una strategia di guerra: attacco e contenimento”, ha raccontato Pina.

Per quanto riguarda il cast, è stato confermato il ritorno di Úrsula Coberó (Tokyo), Álvaro Morte (Il Professore) , Itziar Ituño (Lisbona), Pedro Alonso (Berlíno), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stoccolma), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marsiglia), Belén Cuesta (Manila), Fernando Cayo (Colonnello Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (Ispettrice Sierra), José Manuel Poga (Gandía). Tra i nuovi volti che vedremo nella quinta stagione Miguel Ángel Silvestre (“Sense 8”) e Patrick Criado (“Vivere senza permesso”).

La serie tv crime-drama fu inizialmente creata come una serie limitata di 15 episodi per il network spagnolo Antena 3. Netflix acquistò i diritti per lo streaming internazionale, rimontando lo show per ricavare 22 episodi più brevi. “La Casa di Carta” è diventato così un fenomeno internazionale, con successo di pubblico e critica ed una nomination agli Emmy come miglior serie Drama, diventando la serie Netflix non in lingua originale inglese più popolare di sempre.