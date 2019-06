La Casa di Carta: anticipazioni e cast della terza stagione

Sta per tornare la tanto amata serie TV spagnola andata in onda su Netflix con la prima e la seconda stagione: “La casa di carta”. A breve ritornerà con il proseguimento della storia nella terza stagione che verrà a sua volta seguita da una quarta stagione già in programma. In questi giorni sono usciti i trailer che fanno capire quale sarà il fulcro di queste puntate: dopo aver portato a termine la rapina alla Zecca di Stato ed essere riusciti a scappare, la banda tornerà all’attacco per un motivo ben più importante dei soldi.

Dai video pubblicati ad inizio giugno si capisce che Rio verrà catturato dai militari che sono approdati sull’isola in cui lui e Tokyo si nascondevano: questa sarà dunque la missione della banda che si riunirà proprio per centrare questo nuovo obiettivo. Durante le puntate non mancheranno i vari flashback per poter far luce sul passato dei protagonisti.

Uno dei particolari più importanti di questi video trailer è la ricomparsa di Berlino: tutti i fans infatti ricorderanno che lui era morto nel finale della seconda stagione ma, a quanto pare, non è così. Probabilmente aveva una giacca antiproiettile molto forte da saper contenere gli spari dei militari. Berlino e il Professore (che si è scoperto essere fratelli) si incontrano a Firenze, dove sono state girate le scene della puntata lo scorso 4 gennaio.

Il cast resterà quello delle prime due stagioni e, anche i personaggi che non ci sono fisicamente, ritorneranno grazie ai flashback presenti nelle varie puntate. Ma ci saranno anche volti nuovi: stiamo parlando di Hovik Keuchkerian, Najwa Nimri, Fernando Cayo e Rodrigo de la Serna.

Per saperne di più bisognerà aspettare il 19 luglio 2019, giorno in cui saranno caricati sulla piattaforma di Netflix tutti gli episodi della tanto attesa serie tv spagnola che ha conquistato tutto il mondo.