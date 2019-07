La Casa di Carta 3: attesa finita, ora su Netflix

Una serie che ha tenuto col fiato sospeso migliaia di persone che hanno seguito le gesta del “Professore“, e la famosa rapina nella zecca dello Stato. La serie “Casa de papel” è stato un successo planetario, tanto da diventare un vero simbolo della resistenza; in poco tempo la serie acquisì notevoli consensi dalla critica e dal pubblico.

Oggi si appresta a mimare gli stessi numeri raggiunti nelle stagioni passate, numeri che avevano dato tanta fama agli attori; dopo la serie in questione di fatto, è stato possibile rivedere alcuni degli attori, lavorare in altre serie TV di altrettanto successo. Insomma si può dire che “Casa di carta” abbia fatto fatto la fortuna di molte persone, attori e registi.

In tanti hanno atteso con trepidazione il lancio della nuova stagione, la terza nella precisione; l’attesa è stata corredata da speranze, da aspettative da parte del pubblico, che non vuole essere delusa in alcun modo. In questa terza stagione della serie, ideata da Alex Pina, sarà possibile ritrovare personaggi vecchi e nuovi, con l’intento di regalare agli spettatori la giusta suspense con tanto di azioni e colpi di scena.

Ritroveremo il Professore, con Denver, Rio, Tokyo, ma verranno inseriti nomi nuovi come Marsiglia, Bogotà e Palermo; ovviamente sullo svolgersi della trama c’è ancora il massimo riserbo, evitando ogni qualsivoglia forma di spoiler, oggi giorno tanto temuta.

Le campagne pubblicitarie per il lancio della nuova stagione della serie, sono state davvero degne di nota, infatti in ogni città Italiana è stato possibile osservare delle cabine telefoniche a tema “Casa de Papel”. In molti sono già pronti a gustarsi l’intera stagione in un solo colpo, all’insegna di un weekend formato maratona serie tv. Inoltre a Milano è stato possibile in antreprima visionare le prime due puntate proiettate a Piazza affari; anche twitter è pronto a regalare hashtag senza pari all’insegna della serie tv del momento, tutti pronti a commentare le puntate, e confrontarsi con chi le avrà già viste tutte in un solo fiato.