"La caccia – Monteperdido" con Megan Montaner avrà un seguito: arriva nel 2020 “La Caccia – Tramuntana”

La prima stagione della serie televisiva spagnola “La caccia – Monteperdido” è giunta al termine e con grande entusiasmo è arrivata la comunicazione ufficiale della sua prosecuzione. Nuovi episodi sono stati già programmati e racchiusi nella prossima stagione chiamata “La Caccia – Tramuntana”, dove il sergente Campos dovrà risolvere un nuovo e terribile caso.

“La caccia – Monteperdido” ha stregato il vasto pubblico di Canale 5 che ha accolto la serie con grande entusiasmo soprattutto per la possente presenza dell’amatissima Megan Montaner. La protagonista ha incantato l’Italia, non solo per la sua bellezza, sopratutto per la sua incredibile interpretazione che ha offerto alla fiction una potenziale ulteriore.

Il ruolo del sergente Sara Campos, personaggio molto complesso ed emblematico, ha permesso alla Montaner di mostrare la sua bellezza genuina e il suo incredibile talento. Le riprese della nuova stagione sono previste per marzo 2020, inoltre è stata pure confermata la presenza del capo Victor Gamero (alias Alain Hernández) che aiuterà Sara nelle indagini.

In una lunga intervista, Megan ha raccontato il suo primo approccio con il personaggio da interpretare e con grande determinazione è riuscita a portare a casa un nuovo soddisfacente traguardo: “È stato bellissimo! Questo ruolo per me è stato una vera e propria sfida perché avevo paura di non essere all’altezza. Avevo voglia di mettermi alla prova con qualcosa di diverso dal solito”.

Qualche piccola anticipazione è stata svelata dai giornalisti iberici che hanno affermato un cambio di ambientazione delle scene: la prima stagione è stata girata nei Pirenei invece la seconda sarà ambientata nella catena montuosa di Maiorca (arcipelago delle Isole Baleari), nello specifico nella Sierra Tramontana.

Al momento rimane sconosciuta la trama che caratterizzerà i nuovi episodi infatti rimane in incognito il contenuto degli indagini e di cosa si occuperanno gli agenti dell’Unità centrale della Guardia Civil. Invece, un dato certo riguarda il cast che sarà arricchito da nuovi personaggi cosi da permettere alla trama di raccontare nuove storie e intrecciarle con un nuovo e grande mistero.