La bomba dello Youtuber russo: "Olesya non è Denise ma un’attrice senza scrupoli, ho i video"

Ormai si fanno sono sempre meno le speranze che Olesya Rostova, la 21enne russa andata nel programma “Lasciateli parlare” a cercare la propria madre naturale, sia davvero Denise Pipitone, come si era ipotizzato inizialmente. A dispetto della notevole somiglianza con Piera Maggio, infatti, sembra che la comparazione del test del DNA abbia dato esiso negativo; l’annuncio verrà dato nel corso della puntata odierna della trasmissione.

Ma a fare scalpore in queste ultime, concitate ore, sono le dichiarazioni a dir poco scioccanti di un noto youtuber russo, che poco fa tramite Instagram ha dichiarato senza mezzi termini che Olesya Rostova è un’attrice in cerca di fama. Non solo, perché a suo dire avrebbe in possesso di molti video che lo dimostrano e che è pronto a mostrare pubblicamente in televisione per smascherarla.

“Olesya Rostova ha preso in giro tutti”: la denuncia shock dello youtuber russo

“Olesya è un’attrice del mio reality su YouTube, lei mente. Non si gioca con i sentimenti delle persone” si legge nella didascalia del video pubblicato su Instagram e sulla piattaforma YouTube dall’utente che si fa chiamare roma_bler e che realizza contenuti per il web tra cui, appunto, alcune candid camera e reality show di diverso tipo.

“Ho un sacco di video in cui mi dice che è pronta a tutto per la popolarità, non lasciatevi ingannare” scrive ancora il ragazzo, che sembra molto sicuro del fatto suo. Nonostante ciò, non ha ancora pubblicano neanche qualche immagine del materiale video che sostiene di avere e che sbugiarda Olesya, la quale avrebbe ordito tutto questo teatrino pur di emergere e diventare famosa.

C’è chi sostiene però che il “mitomane”, colui che farebbe di tutto per apparire, è proprio questo YouTuber, che infatti insiste per essere invitato in televisione. Qualunque sia la verità, una cosa è certa: si sta speculando in maniera orribile sul dolore di una donna, di una mamma. Piera Maggio attende notizie della sua Denise da ormai diciassette anni e se quello che dice roma_bler fosse vero, la delusione e la sofferenza sarebbero atroci.