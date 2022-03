Katia Ricciarelli sparita dai radar, saltate le ospitate a "Verissimo" e "GF Vip": svelato il motivo

Dopo aver trascorso 5 mesi nella casa del “Grande Fratello Vip“, Katia Ricciarelli è stata eliminata già da qualche settimana. La cantante è stata una delle protagoniste dell’edizione più lunga di sempre, quella che tra poche ore eleggerà il vincitore. Spesso è stata oggetto di critiche sia dentro che soprattutto fuori la casa. È stata “condannata” per aver pronunciato frasi forti a indirizzo di alcuni compagni d’avventura, che non sono andate giù al pubblico.

Questa edizione del GF Vip se da un lato ha visto il triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, dominare; dall’altro ha visto proprio la Ricciarelli al centro delle polemiche. Da un po’ di tempo la soprano è però sparita dai radar. Non la si vede più in studio al Grande Fratello e pure la sua ospitata a “Verissimo”, è saltata. Tendenzialmente, quando un concorrente viene eliminato dalla casa, è poi ospite di Silvia Toffanin per un’intervista.

Della Ricciarelli però nemmeno l’ombra. La domanda sorge spontanea: che fine ha fatto Katia? In molti hanno notato la sua assenza dal piccolo schermo e diverse congetture sono state fatte. Si è ipotizzato che fosse in rotta di collisione con Alfonso Signorini. I due sono sempre apparsi uniti, con lo stesso conduttore che l’ha protetta in diverse occasioni. Si tratta di supposizioni, che non trovano fondamento.

Il motivo per il quale la Ricciarelli non la si vede più in tv è un altro e a svelarlo è stato TvBlog. A quanto pare la soprano ha contratto il Covid. La scoperta della positività, fa sapere il portale, è avvenuta circa due settimane fa. Proprio quando era negli studi di “Verissimo” per rilasciare la consueta intervista, all’ex gieffina è stato fatto il tampone al quale è poi risultata essere positiva.

Da qui l’obbligo di annullare tutti gli impegni. La cantante si è così rintanata nella sua casa sul lago di Garda, trascorrendo la quarantena. Al momento non si conoscono le sue condizioni. L’augurio è che possa tornare quanto prima. Con ogni probabilità non sarà presente alla finalissima del reality che andrà in onda tra poche ore.