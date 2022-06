Katia Ricciarelli si allontana dalla TV: "Non farò il ‘GF Vip’ né ‘Tale e quale show’"

Ascolta questo articolo

Nelle scorse settimane si è parlato molto di una possibile partecipazione di Katia Ricciarelli nel cast della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. L’artista tra l’altro è stata già concorrente della sesta, ove purtroppo viene ricordata più per alcuni suoi scivoloni che per la sua avventura nella casa più spiata d’Italia.

L’amicizia con Alfonso Signorini, in cui il conduttore non ha mai nascosto di provare una forte stima nei suoi confronti, ha alimentato le voci su un possibile ruolo da opinionista al “GF Vip 7”. Lo stesso giornalista però, sul settimanale “Chi Magazine”, smentisce di essere interessato o aver contattato Katia Ricciarelli per far parte del cast.

Arriva la smentita di Katia Ricciarelli

La stessa artista, intervistata dal settimanale “Mio” diretto da Silvia Santori, rivelando però di essere poco propensa ad accettare un’eventuale proposta da parte di Mediaset: “Alfonso Signorini mi ha detto che sarebbe bello avermi come opinionista. Non era, però, una richiesta ufficiale. Non mi interessa farlo“.

Tra l’altro nello stesso periodo sono uscite delle voci su “Tale e quale show“, dove qui Katia Ricciarelli potrebbe “ripulire” la propria immagine entrando in un mondo più consono al suo. Oltre a lei sono stati accostati al talent altri ex vipponi, come Alex Belli, Davide Silvestri e le tre sorelle Selassié (Jessica, Lulù e Clarissa).

Nonostante questo Katia, sempre nella stessa intervista, ha escluso di far parte del programma condotto da Carlo Conti, facendo comunque capire che dei contatti ci sono stati: “Se è vero che a settembre farò Tale e Quale Show? No ragazzi non ci sarò, io non ho più venti anni per potermi permettere di fare progetti così lunghi. Il tempo passa inesorabile. Non me la sono sentita”.

Probabilmente quindi l’artista, salvo clamorosi colpi di scena, continuerà a dare priorità ai suoi lavori teatrali dopo la lunga avventura vissuta al “GF Vip 6”.