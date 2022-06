Katia Ricciarelli rifiuta "Tale e quale show" per il "GF Vip": l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Nelle scorse settimane il sito “Tv Blog” ha annunciato come Katia Ricciarelli sia indecisa di partecipare come cantante a “Tale e quale show“, il talent condotto da Carlo Conti su Rai 1, oppure diventare opinionista della settima edizione del “Grande Fratello Vip“.

La pagina Instagram “Pipol Tv” ha rivelato che i provini per “Tale e quale show” termineranno nelle prossime ore: “Possiamo anticiparvi che da domani, Sabato 4 Giugno, si chiuderanno ufficialmente le candidature dei personaggi famosi che hanno il desiderio di partecipare a uno degli show più famosi e divertenti di Rai 1. Da lunedì, quindi, Carlo Conti e la sua squadra si metteranno a lavoro per decidere chi merita di far parte degli undici concorrenti”.

I candidati sono numerosi, ma tra essi non dovrebbe esserci Katia Ricciarelli: “Alcuni nomi sono già trapelati, e tra questi c’è quello di Katia Ricciarelli che però non farà parte del cast, dentro le sorelle Selassié con Alex Belli per ora in prova. Un altro nome quello di Laura Chiatti (che si propone a Conti a gran voce in un’intervista inedita)”.

Una retroscena davvero importante, poiché se così fosse per Alfonso Signorini non ci sarebbe più la concorrenza dell’azienda di Viale Mazzini per poterla convincere a far parte del “Grande Fratello Vip”. Come sottolineato anche da “Blog Tivvù” ci sarebbe l’intenzione di Katia Ricciarelli di prendere parte, per il secondo anno consecutivo al “GF Vip”, con un ruolo totalmente diverso da quello d’inquilina.

Ovviamente Katia sarà affiancata da almeno un altro volto, ma al momento non rimbalzano nomi in merito all’altra poltrona vuota. Sul cast invece sono rimbalzati numerosi nomi, tra cui quello di Alvaro Vitali, Antonio Zequila, Sandra Milo, Veronica Cozzani, Pamela Prati e recentemente Gigliola Cinquetti, ma per il momento Signorini insieme al suo staff sta lavorando sottotraccia per cercare di formare un cast importante.