Katia Ricciarelli anche a Natale si arrabbia con Lulù e non le risparmia i suoi rimproveri

Nella casa del Grande Fratello Vip, come ben sappiamo, succedono sempre dei litigi e delle incomprensioni fra i concorrenti, ma uno di loro continua ad essere dominante. Di chi si tratta? Ma ovviamente di Katia Ricciarelli, che neanche per la vigilia di Natale ha trattenuto la sua rabbia per le cose che secondo lei non vanno bene.

La famosa soprano, infatti, tende a rimproverare chiunque non faccia le cose per bene e chi si comporta, secondo lei, in modo inappropriato. Cosa è successo stavolta per far andare la Ricciarelli fuori dai gangheri? Pare che la soprano si è arrabbiata con Lulù Selassiè perché questa ha usato l’asciugacapelli mentre gli altri vipponi stavano facendo le prove di canto.

Infatti, mentre i concorrenti nel pomeriggio stavano facendo le prove di canto guidati dalla Ricciarelli, Lulù aveva il phon acceso e non solo ha disturbato il ritmo, ma ha anche causato la distrazione di chi stava eseguendo le prove per i brani natalizi. Il rumore dell’asciugacapelli proveniente dalla Zona Beauty ha fatto da sottofondo alla prova corale e questo ha infastidito molto Katia, che è andata su tutte le furie.

La soprano, quando ha capito che si trattava del rumore di un phon, ha cercato di individuare chi avesse potuto fare una cosa del genere, infischiandosene di quanto lei stava facendo con gli altri concorrenti. La colpevole alla fine era Lulù, che non aveva riflettuto sul fatto che il rumore del phon potesse disturbare gli altri inquilini, impegnati in quel momento nelle prove corali.

La Ricciarelli non ha trattenuto la sua ira e si è scagliata contro la fidanzata di Manuel, criticando quanto aveva fatto e dicendole che dove vergognarsi per essere così indifferente e irrispettosa. La soprano ha detto di essere stanca di queste continue interferenze e ha ribadito che la mancanza di rispetto nei suoi confronti è una cosa che non sopporta affatto!