Karina Cascella chiude a "Temptation Island Vip" ma non esclude il "Grande Fratello Vip" per il futuro

Karina Cascella, sempre molta attiva sui social network, ha voluto rispondere alle domande poste dai suoi fan. Tante le domande poste all’ex volto di U&D, dove non si è tirata indietro neanche sulle questioni più private o difficili, come il suo rapporto con l’ex fidanzato Salvatore Angelucci.

Come riporta il sito “Isa e Chia“, la ragazza svela che dovrebbe avere un ruolo nuova edizione del rotocalco condotto da Barbara D’Urso: “State tutti incollati alla tv perché parte una nuovissima edizione di Pomeriggio Cinque! Intravedo dalle storie e dai post anche uno studio nuovo. Non so quando ci sarò io, ma intanto ne approfitto per fare un grosso in bocca al lupo alla super Barbara D’Urso!”.

Al momento, rispondendo ad un utente su Instagram, nega di poter partecipare a Temptation Island Vip a causa della sua gelosia: “Ma sì pazz? Lascerei il gioco nel giro di dieci minuti: il tempo di andare nel villaggio dei fidanzati, prendere Max e tornare a casa… se tutto va bene!”.

Nei scorsi anni Karina Cascella, per prendersi cura della figlia Ginevra, ha sempre respinto ogni tipo di proposta pervenuta dagli autori del Grande Fratello. Nell’ultima edizione del reality show, condotta da Barbara D’Urso, decise di accettare solamente come ospite per poche settimane, prima di ritornare dalla sua famiglia.

Ora invece non esclude una sua partecipazione al Grande Fratello Vip: “Ginevra ha quasi dieci anni… bah, mai dire mai!”. Di certo il suo nome potrebbe portare tantissimi telespettatori incollati dinanzi alla televisione, poiché Karina risulta seguitissima dai più giovani e non solo.

Uno dei suoi ex fidanzati è stato Salvatore Angelucci che ha partecipato come tronista di Uomini e Donne nell’edizione 2005/2006. Karina invece in quel periodo era l’opinionista del dating show prendendo il post della vamp bionda Tina Cipollari, quest’ultima passata in Rai per partecipare al reality show “Il ristorante”, condotto da Antonella Clerici. Interpellata dai suoi fan, Karina Cascella dichiara che i rapporti con Salvatore Angelucci sono rimasti buoni, aggiungendo di aver legato anche con l’attuale fidanzato del suo ex, Alessandra Gallocchio.