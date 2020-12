"Junior Bake Off", Alessia Mancini confessa: "Mi piacerebbe condurre un mio programma"

Questa sera su Real Time andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di “Junior Bake Off Italia“, il programma dedicato ai piccoli cuochi. A condurlo, Flavio Montrucchio, ormai una garanzia del canale, insieme alla moglie, Alessia Mancini. Proprio nei giorni precedenti l’inizio della nuova trasmissione, l’ex letterina di “Passaparola” ne ha approfittato per rilasciare un’intervista a “Tele Sette”, in cui ha raccontato i suoi desideri professionali e i sogni nel cassetto.

Infatti, come racconta nell’intervista, le piacerebbe molto avere un programma di cucina tutto suo: “Mi piacerebbe molto. E mi piacerebbe una trasmissione in diretta, perché amo confrontarmi con il pubblico. Purtroppo non è facile trovare la giusta collocazione, ma non sono una che scalpita”.

In questi ultimi anni in cui è stata lontana dal piccolo schermo, ha preferito dedicarsi alla cura della casa e della famiglia, avendo due figli proprio dal marito Montrucchio, con il quale è sposata da 17 anni. Per quanto riguarda il programma di cucina che parte stasera, afferma che ci saranno scintille e tantissimo divertimento per tutti, grandi e piccini.

Un programma in cui Alessia Mancini può unire due grandi passioni: i bambini e anche la cucina. Sebbene i due siano molto gelosi, non solo l’uno nei confronti dell’altro, ma anche della propria quotidianità intesa come famiglia, ammettono che nel programma si comporteranno da genitori proprio come fanno a casa con i loro figli.

La Mancni ha raccontato di aver accettato immediatamente di condurre il programma insieme al marito proprio per la presenza dei bambini, che rafforzeranno ancora di più il suo lato materno che, in questi anni, è maggiormente dominante soprattutto grazie ai suoi figli. Lo stesso Montrucchio ammette che questo talent di cucina è un programma pulito, in cui i bambini mostrano le proprie doti culinarie sperando di poter vincere, e la Mancini concorda con il suo pensiero.