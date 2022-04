Jessica Selassié: "Non odio Lulù. Ritorno in TV? Spero a settembre"

La vincitrice della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, Jessica Selassié, si è intrattenuta in una lunga diretta su Instagram rispondendo, come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, alle curiosità dei suoi fan. Ovviamente, oltre a parlare della sua esperienza nella casa, riceve alcune domande sul rapporto con le sorelle e del futuro lavorativo.

In una indiscrezione riportata dalla blogger ed esperta di gossip Deianira Marzano, Jessica e Lulù avrebbero avuto litigati duramente in questi giorni. Il tutto sarebbe successo perché Jessica avrebbe cercato in ogni modo di far ragionare la più piccola delle Selassié su Franco Bortuzzo, ove ha lanciato una pesante frecciatina nei suoi confronti.

La smentita di Jessica e il futuro televisivo

La domanda sul proprio rapporto con Lulù è arrivata, ma Jess smentisce immediatamente le ultime voci sul loro conto: “Ci sono delle fatine che mi odiano perché pensano che io odi Lulù, le mie sorelle sono la mia vita e se litighiamo dura 5 minuti e viviamo sotto lo stesso tetto anche qui. Come potrei mai parlare con Lulù per una settimana per colpa di terzi? Il mio amore per le mie sorelle è infinito e incondizionato. Loro sono la mia famiglia e se amate me dovete amare anche la mia famiglia”.

Sui social è impazzita anche la possibilità di vedere Jessica Selassié come possibile concorrente di “Tale e quale show” ma la principessa, nonostante ammetta di essere una fan della trasmissione, sottolinea l’enorme imbarazzo nel cantare dinanzi a una grande platea e, in un format del genere, vedrebbe decisamente meglio Clarissa o Clarissa.

Il suo desiderio resta comunque di lavorare sul piccolo schermo: “Quando tornerò in TV? Spero a settembre! Lo shooting con Alex Belli sarà la prossima settimana nella factory e sarà uno singolo e uno tra sorelle e ci sarà anche Delia e sarà super divertente”.